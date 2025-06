Ihattaren moet vrezen na uitspraken van technisch directeur RKC

RKC Waalwijk is niet van plan om alle spelers met een vertrekwens daadwerkelijk te laten gaan, zo maakt technisch directeur Bernard Schuiteman duidelijk tegenover het Brabants Dagblad. Een van de spelers die al uitsprak te willen vertrekken, is , maar mogelijk komt hij dus bedrogen uit.

RKC zorgde afgelopen september voor een verrassing door de terugkeer van Ihattaren in het profvoetbal aan te kondigen. Het gevallen toptalent liet bij tijd en wijlen zijn klasse zien bij de Waalwijkers, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg als nummer zeventien degradeerde uit de Eredivisie. Hoewel Ihattaren nog een contract tot medio 2026 heeft, sloot hij direct na de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen uit dat hij komend seizoen nog bij RKC speelt.

LEES OOK: Ihattaren maakt definitieve interlandkeuze zojuist bekend

Artikel gaat verder onder video

Sinds de degradatie van RKC werd Ihattaren al in verband gebracht met verschillende clubs, maar tot een transfer kwam het nog altijd niet. Daardoor maakt de aanvallende middenvelder nog altijd deel uit van de selectie van de degradant. Schuiteman sluit niet uit dat de linkspoot zijn contract gaat uitdienen. Veel spelers van RKC hebben namelijk uitgesproken in de Eredivisie te willen blijven, maar dat kunnen de Waalwijkers niet aan alle spelers beloven. “Wij denken graag mee, maar hebben ook nog te maken met het belang van RKC”, maakt de technisch directeur duidelijk. Of Ihattaren daadwerkelijk een van de spelers is die mogelijk in Waalwijk blijft, doet Schuiteman geen uitspraak over.

LEES OOK: Ihattaren viel 30 kilo af en heeft nieuwe doelstelling in 2025/26

RKC hoopt dat de periode in de Keuken Kampioen Divisie deze keer wordt beperkt tot een periode van een seizoen. “We willen gewoon promoveren”, spreekt de bestuurder de doelstelling duidelijk uit. Dat ze daar niet de enige club in zijn, begrijpt Schuiteman naar eigen zeggen ook. “Dat mag. Zij hebben misschien ook wat eurootjes meer te besteden. Dat mag ook. Maar wij willen er écht voor gaan.”

