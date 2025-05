‘Als Ihattaren het daar fantastisch doet, kan hij de stap naar de top maken’

is nog niet klaar voor een terugkeer bij een topclub, zo stellen René van der Gijp en Rob Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De middenvelder van RKC Waalwijk moet volgens de heren eerst aan de slag bij FC Utrecht. Pas als hij daar slaagt, kan hij weer naar de top.

Ihattaren keerde afgelopen seizoen terug in het profvoetbal, toen hij opdook bij RKC Waalwijk. Het gevallen talent, dat onder meer bij PSV, Ajax en Juventus onder contract stond, wist zich daar redelijk te revancheren van de zeer moeilijke periode die hij heeft gekend. Bij de Brabanders werd hij steeds fitter, maar hij wist zijn ploeg niet te behoeden voor degradatie. Hoewel zijn contract nog een jaar doorloopt, heeft Ihattaren alvast uitgesloten dat hij volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie te bewonderen zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!'

In de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp wordt de vervolgstap van de aanvallende middenvelder besproken. “Zou er nog een grote club zijn die dat wil proberen?”, vraagt Wim Kieft zich af. “Utrecht?”, stelt Van der Gijp de club uit de geboortestad van Ihattaren voor. Jansen geeft aan dat Willem van Hanegem de linkspoot graag bij Feyenoord zou zien, maar dat is volgens Van der Gijp een slecht plan. “Dat moet hij niet doen.”

LEES OOK: Mohamed Ihattaren vertelt eerlijk wat hij van Noa Lang vindt

Daar is Jansen het zelf helemaal mee eens. “Dat hij niet in de Keuken Kampioen Divisie wil spelen, heeft hij gelijk in, daar is hij veel te goed voor”, stelt de zaakwaarnemer. “Maar wat René zegt, Utrecht. Daarmee heeft hij ook een band. Dat zou ik doen.” Volgens Jansen moeten de Domstedelingen dan wel het contract zodanig opstellen, dat ze zichzelf indekken. “Als hij raar doet, is het klaar”, legt hij uit. “Maar doet hij het daar fantastisch, dan kan de stap (naar de top, red.) nog komen.”

➡️ Meer nieuws over Ihattaren

👉 Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!' 🔗

👉 Mohamed Ihattaren vertelt eerlijk wat hij van Noa Lang vindt 🔗

👉 Ihattaren noemt echte reden achter ineenstorting PSV 🔗

👉 Ihattaren teleurgesteld in Koeman: ‘Broer, ik zie nu spelers…’ 🔗

👉 Ihattaren vecht tegen tranen: 'Dit doet me echt wat, man' 🔗