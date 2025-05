Ihattaren heeft duidelijke voorkeur voor volgende carrièrestap: 'Mijn zaakwaarnemer weet dat ik heel graag...'

hoopt ook volgend seizoen actief te zijn in de Eredivisie. Het gevallen toptalent keerde dit seizoen bij RKC Waalwijk terug op de Nederlandse velden en slaagde er niet in om de Brabantse club te behoeden voor degradatie. Hoewel zijn contract nog een jaar doorloopt, sluit Ihattaren alvast uit dat hij volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie te bewonderen zal zijn.

Het verhaal van Ihattaren is bekend. Na zijn stormachtige doorbraak bij PSV, onder trainer Mark van Bommel, kwam hij totaal niet uit de verf onder diens opvolger, de Duitser Roger Schmidt. Ihattaren vertrok in de zomer van 2021 dan ook naar Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Namens die club kwam hij echter niet in actie, waarna Ihattaren opdook bij Ajax, waar het wéér niet lukte. Avonturen in Turkije (Samsunspor) en Tsjechië (Slavia Praag) leverden ook al geen soelaas op, terwijl Ihattaren wél regelmatig negatief in het nieuws kwam met niet-voetbalgerelateerde zaken.

In Waalwijk werd dit seizoen de ommekeer in zijn loopbaan wél bewerkstelligd. Ihattaren raakte veel overtollige kilo's kwijt en maakte, aanvankelijk vooral als invaller, steeds meer speelminuten waarin hij regelmatig weer flitsen van zijn enorme potentie liet zien. Vanaf begin december had Ihattaren vrijwel wekelijks een basisplaats, maar zijn vier doelpunten en vijf assists konden niet voorkomen dat RKC als nummer zeventien van de Eredivisie rechtstreeks degradeert. De club nam vandaag (zondag) voorlopig afscheid van het hoogste niveau met een spectaculaire wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De bekerwinnaar werd in Waalwijk, mede door een benutte strafschop van Ihattaren, op een 5-3 nederlaag getrakteerd.

Na afloop van het duel zegt Ihattaren voor de camera's van ESPN dat het 'voelt als mijn laatste wedstrijd voor RKC'. "Het voelt zo, nog niks is zeker", verduidelijkt de aanvallende middenvelder. "Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat dit mijn laatste wedstrijd was. Wat ik ga doen? Over een paar weken hoop ik een goede beslissing te kunnen maken. Ik weet nog niet of het in Nederland is of in het buitenland. Ik hoop dat ik gewoon een mooie stap kan maken, in de zomer."

Concreet kan Ihattaren nog niet zeggen waar hij denkt dat zijn toekomst ligt, maar dat hij volgend seizoen met RKC in de Keuken Kampioen Divisie te bewonderen is, dat is alvast uitgesloten. "Zeker niet", bezweert hij. "Het moet een goede stap omhoog zijn, dat is zeker niet in de Keuken Kampioen Divisie." Ihattaren acht de kans fifty-fifty dat hij in de Eredivisie blijft. "Het is lastig te zeggen. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik heel graag in Nederland wil blijven. Ik wil dicht bij mijn familie blijven en ik voel gewoon dat ik hier nog niet klaar ben. Maar ja, als de gewenste overstap er niet is, dan weet ik zeker dat het in het buitenland kan gaan lukken."

