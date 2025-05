RKC neemt op spectaculaire wijze afscheid van Eredivisie: sleutelrol Ihattaren

RKC Waalwijk is gedegradeerd uit de Eredivisie. De ploeg van scheidend trainer Henk Fraser nam wel op spectaculaire wijze afscheid, met een 5-3 zege op bekerwinnaar Go Ahead Eagles. maakte een beslissend doelpunt.

RKC kon eigenlijk alleen in theorie nog de zestiende plek innemen. Het moest zelf winnen van Go Ahead Eagles, terwijl Willem II moest verliezen van NAC Breda. Bovendien moest een fors verschil in doelsaldo (-32 voor RKC en -22 voor Willem II) goed worden gemaakt. Een schier onmogelijke opgave dus. Go Ahead had niet veel meer om voor te spelen, maar kwam toch vroeg op voorsprong. In de vierde minuut van de wedstrijd was Finn Stokkers het eindstation van een snelle uitbraak: 0-1.

Daarna werd tweemaal de lat geteisterd. Scheidsrechter Jeroen Manschot legde de wedstrijd een kleine twintig minuten stil. Namens RKC schoot Richonell Margaret ongeveer vanaf de penaltystip op de lat; aan de andere kant belandde een voorzet van Stokkers prompt op het aluminium. In de 26ste minuut kwam RKC langszij: Tim van de Looi was alert op balverlies in de opbouw van Go Ahead en zorgde voor de 1-1. In het restant van de eerste helft lieten beide ploegen een grote kans liggen om op voorsprong te komen.

Na de pauze leek RKC de wedstrijd naar zich toe te trekken. Michiel Kramer en Yassin Oukili bezorgden de thuisploeg een 3-1 voorsprong. Op dat moment stond het 1-1 bij NAC - Willem II, dus serieuze hoop op de zestiende plek was er niet meer. Go Ahead kwam ook nog terug tot 3-3 via kopballen van Jakob Breum en Evert Linthorst, maar RKC greep weer de leiding (4-3) dankzij een strafschop van Mohamed Ihattaren, verkregen door een handsbal van Linthorst. In de blessuretijd bepaalde Oukili de eindstand op 5-3. Overigens eindigde NAC - Willem II in 1-1.

