Van Hanegem pleit voor verrassende Feyenoord-transfer: 'Ik zou hem terughalen'

Willem van Hanegem pleit voor een verrassende transfer bij Feyenoord. De Kromme zou werk maken van een terugkeer van , die de Rotterdammers nog maar een jaar geleden voor een recordbedrag verliet om zijn loopbaan te vervolgen bij Brighton & Hove Albion. Ook over de gedroomde komst van is Van Hanegem nog altijd laaiend enthousiast, terwijl hij ook wel ziet zitten.

Feyenoord lijkt komend seizoen niet bepaald verlegen te zitten om middenvelders. De club heeft inmiddels de komst van Eredivisietopscorer Sem Steijn van FC Twente wereldkundig gemaakt en zou zich eerder deze week bij FC Groningen hebben gemeld voor Valente. Als er niemand vertrekt, dan heeft Robin van Persie volgend seizoen óók nog de beschikking over Quinten Timer, In-beom Hwang, Jakub Moder, Antoni Milambo, Oussama Targhalline en Ramiz Zerrouki, terwijl een speler als Gjivai Zechiël ook nog eens terugkeert van een halfjaar op huurbasis bij Sparta Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad toont Van Hanegem zich groot voorstander van de komst van Valente, die woensdag tegen Ajax nog tegen een rode kaart opliep. "Ik vond het een zware straf, hoor", meent De Kromme over de overtreding van Valente op Jordan Henderson die hem zijn rode prent opleverde. Van Hanegem ontkent vervolgens over voorkennis te beschikken dat Valente al getekend zou hebben in De Kuip, wat host Wessel Penning suggereert. "Maar ik zou hem wel willen. Of ik denk dat we hem gaan halen? Nou, je moet ook kijken wat weggaat. Maar ik vind het echt een goede speler."

"Als Milambo of Timber weggaat, dan zou het een leuke speler zijn", geeft Penning toe over Valente. Van Hanegem komt vervolgens met een ander idee: "Dan zou ik dinges ook terughalen, die middenvelder die toch niet speelt. Die zit daar op de bank, in Engeland. Hoe heet-ie? Ja, Wieffer! Als het kan, natuurlijk wel." Penning oppert vervolgens nog een naam: Mohamed Ihattaren. "Dat vind ik echt een goede speler, ook", zegt Van Hanegem instemmend. "Als hij écht ermee bezig gaat... Of hij naar Feyenoord wil komen? Wie wil nou niet bij deze club spelen? Hij kost niet veel, nog niet eens drie miljoen euro. Nee, ik weet niks. Dan had ik het al lang verteld."

Wieffer is er, mede door een aantal blessures, in zijn debuutjaar in Brighton nog niet in geslaagd een vaste basisplaats af te dwingen. Tot op heden kwam hij in 23 Premier League-duels binnen de lijnen namens The Seagulls, waarvan vijftien keer als invaller. De afgelopen vier wedstrijden kreeg Wieffer echter wél vanaf de aftrap het vertrouwen van trainer Fabian Hürzeler, dat betaalde hij terug met assists in de confrontaties met Brentford, Newcastle United en Wolverhampton Wanderers.

