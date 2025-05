Driessen adviseert: 'Hele verkeerde beslissing om Feyenoord de rug toe te keren'

Valentijn Driessen vindt dat ‘de verkeerde beslissing neemt’ als hij deze zomer bij Feyenoord vertrekt. Dat zegt de journalist in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Hartman wordt in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord en was daar deze week bijzonder eerlijk over.

Bij aanvang van het seizoen was Hartman nog herstellende van een kruisbandblessure, die hij eind maart 2024 opliep. De viervoudig Oranje-international maakte op 2 februari van dit jaar zijn rentree in De Klassieker tegen Ajax als invaller. Het niveau van voor de blessure wist de verdediger niet aan te tikken, waardoor hij al gauw weer op de bank terecht kwam.

Hartman speelde weer eens in de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord dit seizoen en was zichtbaar geëmotioneerd toen hij gewisseld werd. Na afloop verklaarde de 23-jarige verdediger: “Het gaat dan wel door je hoofd dat het mogelijk de laatste keer zal zijn. In Kick-off valt de naam van Hartman. “Dat zou toch zonde zijn”, zegt presentator Pim Sedee, doelend op een eventueel vertrek van de linksback.

“Vorig jaar was natuurlijk bekend dat hij eventueel naar Chelsea zou gaan", weet Driessen. “En toen raakte hij geblesseerd, volgens mij tegen Utrecht. Ja, toen is hij er een jaar uit geweest. Het duurt gewoon langer. En hij wil gewoon in drie vier weken op een niveau zitten waarop hij zat toen hij geblesseerd raakte. Dat gaat gewoon niet. Hij heeft gewoon veel meer tijd nodig.”

De chef voetbal van De Telegraaf ziet in een eventuele transfer niet de oplossing: “Ik denk dat hij een hele verkeerde beslissing neemt als hij besluit om Feyenoord de rug toe te keren. Je kan veel beter in je eigen omgeving, zeker met een WK voor de deur, bij Feyenoord, je eigen club, herstellen en weer verder werken om in vorm te raken”, aldus Driessen.

