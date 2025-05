Ihattaren viel 30 kilo af en heeft nieuwe doelstelling in 2025/26

Mohammed Ihattaren is al druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zien ploeggenoot Liam van Gelderen en zijn personal coach Ricardo Kishna. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk, die vermoedelijk naar een andere club gaat transfereren, wil nog drie à vier kilo afvallen. Hij hoopt het nieuwe seizoen met een ‘voorsprong’ te beginnen ten opzichte van teamgenoten.

Van Gelderen, een goede vriend van Ihattaren en zijn teamgenoot bij RKC, ontvangt dezer dagen ‘bijna dagelijks’ filmpjes via Snapchat. “Kickboksen, hardlopen, hij is echt heel serieus bezig om fit te blijven. Hij is een echte gangmaker, altijd vrolijk en met humor. Ik heb nooit iemand iets negatiefs over hem horen zeggen. Toen hij bij ons kwam, had ik meteen een grote lach op mijn gezicht”, vertelt hij aan ESPN. Volgens Van Gelderen kan Ihattaren een grote stap hogerop zetten. “Ik denk dat elke topclub past bij Mo. Mentaal is hij heel sterk gegroeid. Zijn kwaliteit is er nog, hij heeft enorme stappen gezet sinds drie à vier jaar geleden.”

Voormalig profvoetballer Kishna, die deel uitmaakt van het begeleidingsteam van Ihattaren, ziet ook dat hij ‘alweer is begonnen’. “Mo is nu al volle bak aan het trainen. Zwemmen, bosloopjes, de gym in, kickboksen… Hij moet gewoon gas geven. We willen er nog drie tot vier kilo af hebben”, vertelt de dertigjarige ex-Ajacied. “Dit was het jaar van de comeback, nu moet het seizoen van de voorsprong gaan beginnen."

Kishna heeft er al een lang traject op zitten met de Nederlands-Marokkaanse spelmaker. “Het was soms lastig, het ene moment ging beter dan het andere. Ik ben soms streng geweest, zelfs een beetje ‘vervelend’ voor Mo, maar dat was nodig. Hij moest het maximale uit zichzelf halen.” Ihattaren wil nieuwe stappen zetten en heeft daardoor geen lange vakantie. “Hard trainen is de sleutel. Hoge ambities vragen om doorzettingsvermogen. Hij viel dertig kilo af, en dat is een enorme verandering voor je lichaam. Op het eind kan je dan niet meer hetzelfde presteren, het lichaam zegt soms tot hier en niet verder.”

'Tot hier en niet verder'

Ihattaren kende uitstekende optredens tegen Willem II, Almere City en NAC Breda (drie overwinningen, één goal en twee assists van Ihattaren), maar leek daarna weg te zakken en ook weer wat te zijn aangekomen. “Luister, Mo is voor afgelopen seizoen dertig kilo afgevallen. Dan is het niet zo vreemd als je op het einde niet zo fris meer bent”, zegt Kishna daarover. “Door zo’n grote, snelle wijziging verandert er van alles in je lijf. Mo was tijdens het seizoen een paar keer ziek, kon niet alle wedstrijden voluit gaan, liep kleine blessures op. Op een gegeven moment zegt het lichaam: ‘tot hier en niet verder’. Dan zou de twijfel kunnen toeslaan, maar juist dan moeten we vasthouden aan de routine.”

