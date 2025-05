Opvallend transfergerucht over Ihattaren met klem tegengesproken: 'Absoluut geen sprake van'

Er is 'absoluut geen sprake van' dat zijn loopbaan vervolgt bij FC Groningen. Dat laat algemeen directeur Frank van Mosselveld van de Trots van het Noorden althans weten aan clubwatcher Stefan Bleeker van RTV Noord.

In de podcast De Ballen Verstand van de Twentse krant Tubantia sprak journalist Leon ten Voorde vorige week zijn stellige verwachting uit dat Ihattaren degradant RKC Waalwijk gaat verruilen voor FC Groningen. "Hij gaat met Mo Allach mee", aldus de Twente-watcher. Allach was de afgelopen vijf seizoenen technisch directeur van RKC en was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de komst van Ihattaren. Deze zomer verlaat hij de Waalwijkers om terug te keren bij FC Groningen, de club die hij als speler ook al diende en waar hij in de persoon van Van Mosselveld een oude bekende uit zijn RKC-periode tegenkomt.

Diezelfde Van Mosselveld laat aan Bleeker weten dat de geruchten over de komst van Ihattaren naar de Euroborg 'de prullenbak in kunnen'. Volgens de directeur is er "absoluut geen sprake van een eventuele overgang", schrijft de journalist op X.

Groningen weet niks van akkoord Feyenoord en Valente: 'Maar het gaat wel de goede kant op'

Bleeker komt bovendien óók met nieuws over het persoonlijke akkoord tussen Groningen-uitblinker Luciano Valente en Feyenoord, dat eerder op de dinsdag gemeld werd door ESPN. "Bij FC Groningen weten ze niks van een eventueel persoonlijk akkoord tussen Valente en Feyenoord", schrijft de clubwachter. De geruchten komen echter niet geheel uit de lucht vallen: "Bronnen melden dat het wel de goede kant op gaat", aldus Bleeker.

