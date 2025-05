‘Mohamed Ihattaren volgt Mo Allach naar andere Eredivisie-club’

is volgend seizoen speler van FC Groningen. Dat beweert journalist Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia.

Hoewel Ihattaren bij RKC Waalwijk nog in het bezit is van een doorlopend contract, wijst alles erop dat de 23-jarige middenvelder aankomende zomer zal verkassen. Na de laatste competitiewedstrijd van de gedegradeerde Waalwijkers, afgelopen zondag in eigen huis tegen Go Ahead Eagles (5-3 overwinning), liet Ihattaren er geen misverstand over bestaan te willen vertrekken.

In de podcast De Ballen Verstand wordt Ten Voorde gevraagd of Ihattaren een goede aanwinst zou zijn voor FC Twente. De Enschedeërs nemen na dit seizoen afscheid van Sem Steijn, die naar Feyenoord verkast, en zullen normaliter een aanvullende middenvelder gaan toevoegen aan de selectie. “Nee, moet ik dat nog uitleggen?”, reageert Ten Voorde.

De journalist geeft vervolgens aan dat Ihattaren ‘naar FC Groningen gaat’. “Hij gaat met Mo Allach mee”, verzekert Ten Voorde. Allach was de voorbije vijf seizoenen technisch directeur van RKC en zal volgend seizoen in dezelfde functie werkzaam zijn bij FC Groningen. De beleidsbepaler had vorig jaar een groot aandeel in de komst van Ihattaren naar RKC.

