FC Twente komt in zoektocht naar vervanger Steijn uit bij man van 18 goals dit seizoen

FC Twente is in de zoektocht naar een opvolger van , die na dit seizoen vertrekt naar Feyenoord, uitgekomen bij . Dat meldt De Telegraaf zondagmorgen althans. Chery is op dit moment speler van Antwerp FC en heeft daar nog een contract tot medio 2026, maar is door FC Twente al ‘warmgemaakt’ voor een overstap deze zomer. Chery was in het verleden speler van onder meer ADO Den Haag, FC Groningen en NEC.

FC Twente moet door het aanstaande vertrek van Steijn op jacht naar doelpunten. De huidige nummer zes van de Eredivisie werd eerder dit weekeinde in verband gebracht met Thomas van den Belt, die momenteel onder contract staat bij Feyenoord, en wordt nu dus gelinkt aan de komst van Chery. “De creatieve middenvelder, die aan een ijzersterk seizoen bezig is bij het Belgische Antwerp FC, geniet serieuze belangstelling van FC Twente, bevestigen bronnen rond de club uit Enschede”, zo schrijft De Telegraaf zondag. Volgens de krant zien de Tukkers in Chery ‘een welkome versterking van de selectie’.

De aanvallende middenvelder, die op 4 juni 37 kaarsjes uitblaast, zou door FC Twente al ‘warmgemaakt’ zijn voor een terugkeer in Enschede. Chery groeide op in Enschede en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, maar een doorbraak in de hoofdmacht zou er uiteindelijk niet komen. Daar kan komend seizoen dus verandering in komen. De Telegraaf schrijft dat Chery recent al een bezoek heeft gebracht aan de Grolsch Veste, de thuishaven van FC Twente. “Het contract van Chery bij Antwerp loopt nog één jaar door, maar mogelijk is een vertrek toch bespreekbaar, omdat zijn hoge salaris zwaar op de begroting van The Great Old drukt. Het salaris waarvoor hij in Antwerpen op de loonlijst staat kan hij in Enschede niet verdienen, maar de hoop bij FC Twente is dat Chery kiest voor voetballen in de buurt van zijn familie en het inlossen van een belofte.”

Nóg meer belangstelling uit Nederland

Chery keerde begin 2024, na avonturen in Engeland, Turkije, China en Israël, bij NEC terug op de Nederlandse velden. De Hagenaar beleefde een succesvolle periode in Nijmegen, met zes doelpunten en vier assists in achttien wedstrijden. De Nijmegenaren hadden hem graag binnenboord gehouden, maar Chery bekroonde een sterk halfjaar met een overstap naar Antwerp FC. Voor die club kwam hij tot op heden 43 keer in actie, goed voor achttien doelpunten en negen assists. Nu lonkt dus opnieuw een rentree in de Eredivisie. Naast FC Twente heeft ook NEC oren naar zijn komst, zo klinkt het.

