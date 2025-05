Nóg meer supportersgeweld: fans van twee Eredivisie-clubs keihard op de vuist

Supporters van FC Twente en Go Ahead Eagles zijn zondag met elkaar op de vuist gegaan. Dat is opmerkelijk, want beide teams speelden vanmiddag niet eens tegen elkaar.

FC Twente speelde zondagmiddag in Amsterdam de uitwedstrijd tegen Ajax (2-0 nederlaag), terwijl Go Ahead Eagles op bezoek ging bij RKC Waalwijk (5-3 nederlaag). Supportersbussen keerden aan het einde van de middag huiswaarts en kruisten elkaar op de snelweg bij Deventer, meldt GruppaOF via Telegram. Volgens het doorgaans goed ingevoerde platform is er gevochten. Daarbij zijn er ‘meerdere’ gewonden gevallen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vreselijke beelden bij Philips Stadion: ernstige zorgen om politieagent

Ook Tubantia maakt melding van het incident. Volgens het regionale medium heeft ‘een groot aantal supporters van Go Ahead Eagles en FC Twente de confrontatie met elkaar opgezocht bij verzorgingsplaats ‘De Paal’, langs de A1 bij Wilp.’

Ellen Prummel, woordvoerder van de politie Oost-Nederland, bevestigt het incident tegenover Tubantia. “Het ging om een massale vechtpartij. Mijn collega’s zijn daarom massaal aanwezig. Ook de Mobiele Eenheid is onderweg, onder meer om de supporters van Twente langs Deventer te begeleiden.’’

LEES OOK: Gruwelijke details uit Eindhoven: ‘Hij is door 10 man in elkaar geslagen en moest alles afgeven’

Volop supportersgeweld op laatste speeldag Eredivisie

De laatste speeldag van het Eredivisie-seizoen staat bol van supportersgeweld. Zo vonden er zondagavond ernstige ongeregeldheden plaats bij het Philips Stadion rondom het titelfeest van PSV. Daarbij werd een agent gestoken en een fotograaf door tien mannen in elkaar geslagen.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Ten Hag is als trainer terug in Nederland en staat open voor Twente 🔗

👉 Zechiël definitief weg bij Feyenoord? 'Bruggink spreekt met middenvelder' 🔗

👉 Van Hooijdonk: 'Steijn mist één ding in het moderne topvoetbal' 🔗

👉 Oosting doet boekje open over Feyenoord-speler: 'Die is boos geboren' 🔗