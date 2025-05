Vreselijke beelden bij Philips Stadion: ernstige zorgen om politieagent

PSV stelde de landstitel zondag veilig met een 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam. Supporters van PSV vierden in Eindhoven feest bij het Philips Stadion, maar sommigen lieten ook een spoor van vernieling achter.

Omroep Brabant meldt zondagavond dat de sfeer totaal is omgeslagen bij het Philips Stadion. “De politie kwam naar het stadion en ineens sloeg de vlam in de pan”, schrijft de publieke omroep op de website. “De ME voert flinke charges uit en er wordt door supporters met van alles gegooid, zoals stenen, vuurwerk en zelfs statafels. Verschillende mensen zouden gebeten zijn door een politiehond. De ME trekt zich voorlopig even terug.” Volgens Omroep Brabant zou er een agent ‘gestoken zijn’. Over zijn toestand is nog niets bekend.

De spelersbus van PSV vertrok omstreeks 19.00 uur vanuit Rotterdam. “Niet hun eigen spelersbus, maar een gewone touringcar. Het is niet duidelijk of ze stoppen bij het Philips Stadion”, klink het op de website van Omroep Brabant.