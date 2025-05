Malik Tillman dwaalt stomdronken door stadion heen

lijkt iets te diep in het glaasje te hebben gekeken na de gewonnen landstitel met PSV. De smaakmaker van de Eindhovenaren had in de gangen van Het Kasteel zichtbaar moeite om op eigen kracht op de been te blijven.

Op beelden van het Instagram-account RealityFBI is te zien dat Tillman door het stadion slentert en dankzij de muren overeind blijft, na de 1-3 overwinning van PSV op Sparta Rotterdam. Eerder was tijdens een interview met Ivan Perisic al te zien dat Tillman een fles drank tot zich nam; toen hij doorhad dat hij in beeld was, liep hij snel weg.

De 22-jarige Amerikaan, die met een doelpunt de eindstand bepaalde tegen Sparta, had vorig jaar ook al moeite om overeind te blijven na het kampioensfeest. Toen werd hij door twee stafleden van de trap gedragen.

Malik Tillman heeft iets te diep in het glaasje gekeken 😂 (Video: RealityFBI) #psv pic.twitter.com/vJSTVjGw0e — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) May 18, 2025

