Kraay junior weet al of Luuk de Jong gaat stoppen: 'Ik zie het aan je ogen'

Hans Kraay junior denkt nú al te weten dat er nog een jaar aan vast gaat plakken bij kersvers landskampioen PSV. De 34-jarige aanvoerder tekende in de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam, die zou eindigen in een 1-3 zege voor de ploeg van Peter Bosz, voor de cruciale 1-2 in wat zijn laatste wedstrijd voor de Eindhovenaren zou kúnnen zijn.

Luuk de Jong heeft maar één woord nodig om kampioenschap PSV te omschrijven

De Jong beschikt in Eindhoven over een aflopend contract. Hoewel PSV graag met de ervaren spits verder wil, heeft hij tot op heden geen uitsluitsel gegeven over zijn sportieve toekomst. Direct na de kampioenswedstrijd wordt De Jong naast het veld opgewacht door ESPN-verslaggever Kraay junior. Op de vraag hoe hij de titelprolongatie zou omschrijven komt De Jong met een duidelijk antwoord. "Een bizar kampioenschap, bizar. Eerlijk waar: we hadden de hoop al opgegeven. Met vijf wedstrijden te gaan stonden we negen punten achter. Dan denk je: 'Dat gebeurt niet meer'. En dan pak je hem gewoon nu. Bizar Hans, echt bizar", aldus De Jong.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sparta en Ajax woedend: controversiële goal PSV goedgekeurd

Kraay junior brengt het gesprek vervolgens op de toekomst van De Jong. "Je gaat nog een jaartje door, toch?" De captain wil zich echter niet laten verleiden tot een uitspraak: "Dat moet ik nog even bespreken met de club", lacht De Jong. Kraay probeert het vervolgens nog een keer, maar De Jong houdt vol: "We gaan even rustig feestvieren. Of, rustig, we gaan heel hard feestvieren en daarna gaan we het er rustig over hebben." De verslaggever weet het echter zeker: "Je gaat nog een jaartje door, ik zie het aan je ogen", aldus Kraay, waarop De Jong hem lachend een hand geeft en zich weer in het feestgedruis op het veld mengt.

Luuk de Jong was heel even bang, maar viert nu 'bizar' kampioenschap 🎉



"Ik dacht: het zal toch niet zo'n dag worden..."#spapsv — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2025 𝗣𝗦𝗩 𝗜𝗦 𝗟𝗔𝗡𝗗𝗦𝗞𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗘𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟱 🏆🤩



Een comeback van ongekend formaat! 👏 pic.twitter.com/5Mm11tsh2P — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) May 18, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV-supporters bedanken Ajax-killer met geschenk aan zijn moeder 🔗

👉 Duidelijkheid over interesse PSV in Valente: 'Hij gaat zelf voor...' 🔗

👉 Luuk de Jong aangepakt: 'Je ziet gewoon dat het op is' 🔗

👉 Kritiek op PSV én Noa Lang: 'Alsof hij de enige speler is die..' 🔗

👉 Rafael van der Vaart noemt ‘mooie stap’ voor Noa Lang 🔗