Sparta en Ajax woedend: controversiële goal PSV goedgekeurd

Bij Sparta Rotterdam vinden ze dat de 1-2 van PSV afgekeurd had moeten worden. Aan het doelpunt van ging een contactmoment vooraf tussen Ismael Saibari en Patrick van Aanholt. Toch grepen arbiter Serdar Gözübüyük en zijn videoscheidsrechter Pol van Boekel niet in.

In de 58ste minuten leek Saibari op de voet van Van Aanholt te staan in het strafschopgebied. De linksback van Sparta bleef liggen, waardoor de Rotterdammers met tien man voetbalden. Ze konden de aanval van PSV niet meer verdedigen: Luuk de Jong schoot van dichtbij raak na voorbereidend werk van Noa Lang.

Commentator Vincent Schildkamp reageert bij het zien van de beelden: “Dit is het moment waar Sparta nu over klaagt. Saibari staat op de voet van Van Aanholt, die geen rol meer speelt in het verdedigen van de aanval.” Het doelpunt kan cruciaal blijken in de titelstrijd tussen PSV en Ajax.

Luuk de Jong doet het: PSV weer op pole position voor het kampioenschap! 👀#spapsv — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2025

