Oud-PSV'er hint naar transfer Boscagli: ‘Hij staat ervoor open hierheen te komen’

is bezig aan zijn laatste weken bij PSV. De verdediger loopt deze zomer uit zijn contract en wordt logischerwijs in verband gebracht met verschillende clubs. , oud-teamgenoot bij PSV, heeft tijdens een persconferentie verklapt dat Boscagli open zou staan om hem te vergezellen bij zijn nieuwe club, AS Monaco.

Boscagli was afgelopen zomer dichtbij een overstap naar Brighton & Hove Albion, maar PSV hield de transfer tegen. Recentelijk gaf de verdediger een interview aan ESPN, waarin hij verkondigde boos te zijn geweest op de club. Inmiddels is de 27-jarige PSV’er blij dat hij nog een jaar heeft mogen spelen in Eindhoven, voor hij binnenkort transfervrij de deur uitloopt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV pakt uit en speelt kampioenswedstrijd in gloednieuw én speciaal shirt

Onlangs werd Boscagli in verband gebracht met een overstap naar Olympique Marseille. Die link was verrassend, want de Monegask gaf niet lang ervoor een interview waarin hij vertelde dat hij niet verwachtte terug te keren in de Ligue 1. Boscagli speelde eerder voor OGC Nice en Nîmes Olympique.

Op een persconferentie wakkerde oud-ploeggenoot Teze de Ligue 1-geruchten geruchten ineens weer aan. Teze vertrok afgelopen zomer van PSV naar AS Monaco. Teze verklapte dat Boscagli ‘open staat’ om naar zijn geboorteland te verkassen: “Hij is binnenkort transfervrij. Ik heb hem een beetje gesproken en hij zegt dat hij ervoor open staat om hierheen te komen. Maar, ik weet niet welke opties hij nog meer zal hebben. We gaan het zien”, zo klonk het.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest' 🔗

👉 Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'🔗

👉 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie 🔗

👉 Makkelie lapt spelregels opzichtig aan zijn laars bij Feyenoord - PSV 🔗

👉 René van der Gijp beticht Luuk de Jong van glasharde leugen 🔗