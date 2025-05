LIVE Eredivisie | Volg hier speelronde 34 met de ontknoping in de titelstrijd tussen PSV en Ajax

De titelstrijd in de Eredivisie wordt vandaag, tijdens de allerlaatste speelronde, definitief beslist. Na een rollercoaster van een seizoen, waarin zowel PSV als Ajax een voorsprong van negen punten nam én weer verkwanselde, kunnen de Eindhovenaren het kampioenschap in het uitduel bij Sparta Rotterdam voor zich opeisen. Bij een eventuele misstap van de Eindhovenaren zou Ajax, dat het in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen FC Twente, er alsnog met de Schaal vandoor kunnen gaan. In dit liveblog houdt FCUpdate je op de hoogte van de ontknoping in de titelstrijd en óók die om een plek in de play-offs voor Europees voetbal én tegen rechtstreekse degradatie.

Volledig programma Eredivisie speelronde 34 (zondag 18 mei, 14.30 uur)

🕝 Sparta Rotterdam - PSV

🕝 Ajax - FC Twente

🕝 sc Heerenveen - Feyenoord

🕝 Fortuna Sittard - FC Utrecht

🕝 AZ - Almere City

🕝 RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles

🕝 Heracles Almelo - NEC

🕝 PEC Zwolle - FC Groningen

🕝 NAC Breda - Willem II

LIVE | Speelronde 34 van de Eredivisie Spanning in de titelstrijd Welke wedstrijden kijk je op tv? Alle wedstrijden vangen aan op hetzelfde tijdstip. ESPN heeft besloten om alleen de wedstrijden van Ajax, PSV en Feyenoord live uit te zenden op televisie. De andere wedstrijden komen allemaal voorbij in het Schakelprogramma en zijn via een andere manier live te volgen. Hoe en waar? Dat lees je in dit artikel. Speelronde 34 Eredivisie op tv: hoe laat en waar kijk je PSV, Ajax en de andere wedstrijden? Volg de spannende ontknoping van de Eredivisie live op ESPN. Kijk hoe PSV en Ajax strijden om het kampioenschap. Belangrijke wedstrijden zoals Sparta - PSV en Ajax - FC Twente worden live uitgezonden. Lees verder Vermoedelijke opstelling Ajax Ajax hoopt op een stunt van Sparta, maar zal zelf ook aan de bak moeten om FC Twente te kunnen verslaan. Francesco Farioli kan in de laatste wedstrijd van het seizoen in ieder geval géén beroep doen op de geschorste Anton Gaaei. Wie wijst de Italiaan aan als vervanger van de Deense vleugelverdediger en wie posteert hij in de spits? Wout Weghorst? Of toch wéér Brian Brobbey? Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor vijf nieuwe namen tegen Twente Ajax-coach Francesco Farioli past zijn opstelling aan voor de cruciale Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente. Met vijf wijzigingen, waaronder Pasveer en Wijndal, hoopt Ajax op een overwinning om de titelaspiraties levend te houden. Lees verder Vermoedelijke opstelling PSV Bij winst op Sparta kroont PSV zich voor het tweede opeenvolgende seizoen tot kampioen van Nederland. Welke elf spelers stuurt Peter Bosz om 14.30 uur het veld in? Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz hakt knopen door voor kampioenswedstrijd tegen Sparta PSV-coach Peter Bosz kiest naar verwachting voor dezelfde opstelling als tegen Heracles Almelo voor de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Dat betekent dat Sergiño Dest opnieuw aan de aftrap zal verschijnen. Lees verder Koeman noemt 'verdiende' kampioen PSV heeft de beste selectie van de Eredivisie en is één zege verwijderd van titelprolongatie, maar dat betekent volgens Ronald Koeman niet dat de Eindhovenaren de meeste aanspraak maken op het kampioenschap. De bondscoach van Nederland was zondagochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie en kwam met een 'opvallend' antwoord op de vraag welke ploeg het kampioenschap 'het meest verdient'. Ajax of PSV, wie verdient de titel? Koeman komt met 'opvallend' antwoord Ajax of PSV? Ronald Koeman heeft zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN voor een (kleine) verrassing gezorgd met zijn antwoord op de vraag welke ploeg het kampioenschap het 'meest verdient'. Lees verder Ontknoping in de Eredivisie Goedemiddag en welkom in het liveblog van de laatste speelronde in de Eredivisie! Er staan vanmiddag liefst negen wedstrijden op het programma, die allemaal om 14.30 uur van start gaan. De ogen zijn vanzelfsprekend gericht op Het Kasteel, waar PSV zich bij winst op Sparta kroont tot kampioen van Nederland. Bij puntenverlies van de Eindhovenaren zou Ajax er nog met de titel vandoor kunnen gaan. Dan moeten de Amsterdammers in eigen huis wel afrekenen met FC Twente. De strijd om de play-offs voor Europees voetbal ligt ook nog open. Meerdere clubs komen in aanmerking voor een plek in de nacompetitie, waarvoor AZ en FC Twente zich al hebben weten te plaatsen. Onderin valt de beslissing in de degradatiestrijd. RKC is officieel nog niet uitgespeeld, maar heeft een wonder nodig om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie af te wenden. Nummer zestien Willem II heeft op dit moment een (veel) beter doelsaldo dan de Waalwijkers.

