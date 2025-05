De Jong aangepakt: 'Je ziet gewoon dat het op is'

Valentijn Driessen ziet geen toekomst meer voor bij PSV. Dat zegt de journalist in voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De Jong loopt uit zijn contract en zijn belangrijke rol bij de club is volgens Driessen ‘over’. De journalist heeft wel een andere suggestie voor de toekomst van de voormalig Oranje-international.

De toekomst van De Jong houdt de gemoederen al een tijdje bezig. De aanvoerder beschikt over een aflopend contract in Eindhoven en zou pas aan het eind van het seizoen een beslissing nemen over het al dan niet verlengen van zijn verbintenis. Na zondag zal er dus duidelijkheid komen, want dan vindt de laatste wedstrijd van het seizoen, tevens de kampioenswedstrijd, plaats.

In Kick-off wordt de rol van de centrumspits bij PSV besproken. Driessen is meteen glashelder: “Luuk de Jong is natuurlijk ook over. Als je als club honderd goals maakt en de aanvoerder en de spits maakt er veertien en die heeft eigenlijk de hele tweede seizoenshelft moeten spelen vanwege de blessure van Ricardo Pepi… Ja, je ziet gewoon dat het op is.”

Driessen heeft een suggestie voor de 34-jarige spits: “Ik denk gewoon dat Luuk de Jong een mooi avontuur in het buitenland moet gaan zoeken. Dat heeft zijn broer ook gedaan, Siem. Hij is volgens mij in Australië geweest (Sydney FC, red.), dat vond hij geweldig. Dus als ik Luuk was zou ik ook zeggen: ‘Ik ga geen jaar op de bank zitten.’”

