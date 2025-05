Peter Bosz slaat terug na kritiek: ‘Wat een lulverhaal’

Peter Bosz reageert op de persconferentie in aanloop naar de laatste speelronde op de kritiek die zijn spelers kregen op hun viering van de uitglijder van Ajax, afgelopen woensdag. Dankzij het late gelijkspel van Ajax tegen Groningen is PSV koploper van de Eredivisie en dat werd uitzinnig gevierd.

In de op een na laatste speelronde van de Eredivisie kwam de titelstrijd tot een hoogtepunt. PSV, dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heracles Almelo één punt achter stond op Ajax, was na de ronde ineens koploper. FC Groningen scoorde namelijk in de negende minuut van de blessuretijd, ruim nadat PSV al met 4-1 had gewonnen, de 2-2 tegen de Amsterdammers. Dankzij het gelijkspel wisten de supporters én spelers dat PSV het kampioenschap weer in eigen hand had, wat groots gevierd werd in het Philips Stadion.

Onder anderen Rafael van der Vaart was kritisch op de feestvierende spelers van PSV. De titel is immers nog niet binnen: "Ik heb gisteren een volksfeest gezien in Eindhoven. Ik snap niet dat de spelers daarin meegingen, want Sparta-uit win je niet zomaar. Ze moeten nog wel aan de bak." Ook ervaringsdeskundige Danny Koevermans vond de viering over the top.

Bosz reageert sarcastisch als hij tijdens de persconferentie gevraagd wordt naar de kritiek: “Het is een grote schande geweest dat onze jongens woensdag aan het juichen waren.” Later laat de trainer blijken wat hij er echt van vindt: “Nee joh, wat een lulverhaal. Dat is toch logisch. Maak je over wat anders druk. 'Het is logisch dat de jongens na Heracles uitzinnig waren, dat ze het even zo gevierd hebben dat ze weer kans maken op de titel is normaal.”

