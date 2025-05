Perisic bezorgt Til onaangename verrassing: 'What the f*ck is dit?'

Een onaangename verrassing voor voorafgaand aan zijn interview met ESPN na het behaalde kampioenschap van PSV. Zijn ploeggenoot smeerde iets in het gezicht van de middenvelder.

Terwijl verslaggever Hans Kraay junior zijn eerste vraag stelde aan Til, liep Perisic het tweetal voorbij. In het voorbijgaan smeerde hij ogenschijnlijk iets op het gezicht van Til, die daar wel om kon lachen maar toch ook verbaasd was. “Hey, what the f*ck is this?”, vroeg Til. “Ik heb hem nog nooit zo druk gezien”, zei hij daarna tegen Hans Kraay junior.

Artikel gaat verder onder video

Met tien goals en elf assists was het volgens mij mijn meest productieve seizoen. Dat weet ik niet helemaal zeker”, zei Til, die het wel bij het rechte eind had. Het seizoen dat het dichtst in de buurt komt, is 2021/22 met Feyenoord: toen droeg hij bij aan achttien doelpunten (vijftien goals en drie assists). “Ik ben enorm fit geweest dit jaar. Samen met Flamingo was ik alle wedstrijden inzetbaar. Ik heb laten zien dat ik heel belangrijk kan zijn. Als je wedstrijden wilt winnen, heb je me gewoon nodig.”

Toch had Til lang niet altijd een basisplek. Hij speelde 32 wedstrijden, waarvan 9 als invaller. Kraay vroeg: “Heb je weleens iets van: verdomme, waarom speel ik niet eens twaalf wedstrijden op rij in de basis?” Til antwoordde: “Ja, dat heb ik heel vaak, maar ik ben niet degene die dat over zichzelf zegt. Als je het vraagt, zou ik ‘ja’ zeggen, maar ik zou het nooit uit mezelf zeggen.”