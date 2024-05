PSV'er kan niet meer zelfstandig van de trap lopen en moet door twee man geholpen worden

kon maandagavond niet meer zelfstandig van de trap lopen op weg naar het podium op het Stadhuisplein in Eindhoven, zo bleek uit beelden van ESPN. De aanvallende middenvelder moest door twee stafleden van de Eindhovenaren van de trap gedragen worden, wat voor leedvermaak zorgde bij .

De spelers van PSV moesten maandagavond de trap af in het Stadhuis om bij het podium te komen, wat niet elke speler zelfstandig lukte. Tillman werd uit voorzorg geholpen om veilig de trap af te kunnen lopen en die beelden kreeg teamgenoot Veerman te zien toen hij met ESPN-verslaggever Aletha Leijdelmeijer over de huldiging van PSV sprak.

Artikel gaat verder onder video

"Tillman is de grootste baas die we hebben, honderd procent", zei Veerman lachend tegenover ESPN. "Dit ga ik echt nooit meer vergeten", voegde de spelmaker van de Eindhovenaren er nog aan toe. Het is de vraag of het kampioensfeest in Eindhoven de afsluiter van Veerman zijn periode in Brabant is. Mogelijk maakt de international van Oranje, na een uitstekend seizoen, komende zomer een transfer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz barst na interview in huilen uit: 'Ik mis hem, hij zit nu thuis'

Peter Bosz viel tijdens het interview na het kampioenschap van PSV even stil.