Deze aankoop van Ajax was volgens de scouting 'volledig ongeschikt'

Het onderzoeksplatform Follow the Money heeft de hand weten te leggen op de scoutingsrapporten over de aankopen die Ajax in de afgelopen zomer deed. Uit de rapporten blijkt dat geen enkele aankoop een positieve beoordeling kreeg. Sivert Mannsverk werd zelfs ongeschikt en oninteressant bevonden.

Van Benjamin Tahirovic en Diant Ramaj was helemaal geen rapport; de overige aankopen werden wel gescout. Bij elke beoordeling kennen de scouts een letter toe: A voor een speler met het gewenste niveau, B bij twijfel, C is niet goed genoeg, een D is volledig ongeschikt. Alle gescoute spelers kregen minstens één keer een C.

Geen enkele keer van de spelers die door Sven Mislintat werden binnengehaald kreeg een A van een of meerdere scouts. Mannsverk komt er het slechtst van af met één D en tweemaal een beoordeling dat hij simpelweg 'niet interessant' genoeg werd bevonden. Spelers als Jakov Medic (drie C's, één D) en Borna Sosa (één B, vijf C's) kwamen ook niet goed uit de analyse.

De beste beoordelingen waren er voor Carlos Forbs (zes B's, één C), Josip Sutalo (vijf B's, één C) en Chuba Akpom (vijf B's, één C). Maar ook voor hen geldt dus dat de scouting allerminst overtuigd was. Mislintat zou de scouting echter hebben genegeerd en haalde met Tahirovic en Ramaj dus ook twee spelers van wie helemaal geen rapport beschikbaar was.

