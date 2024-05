Feyenoord-speler onthult: ‘Veel mensen weten dit niet, maar ik was echt bezig met PSV’

speelt al bijna drie seizoenen in het shirt van Feyenoord, maar het had niet veel gescheeld of de aanvaller had nooit getekend bij de Rotterdammers. In gesprek met de podcast Kein Geloel onthult de Iraniër dat PSV dicht bij een akkoord was met hem.

Jahanbakhsh maakte in 2021 de overstap van Brighton & Hove Albion naar Feyenoord. De komst van Arne Slot, met wie de inmiddels dertigjarige aanvaller al bij AZ samenwerkte, was doorslaggevend voor hem. “Om eerlijk te zijn wel. Hij heeft mij een paar maanden voor ik hierheen kwam gebeld. Hij vertelde dat hij ontslagen was bij AZ en wat zijn plannen waren met Feyenoord. Hij gaf aan dat we in de top zouden gaan spelen en ik veel minuten kon maken”, vertelt hij.

Artikel gaat verder onder video

Jahanbakhsh gaf direct zijn jawoord. “Ik vond Feyenoord altijd leuk vanwege de supporters en het stadion, maar om eerlijk te zijn hadden ze geen goed jaar achter de rug. Toen ik hoorde wat het project en de plannen van Arne waren vond ik het pas echt leuk”, licht hij toe.

Het had echter niet veel gescheeld, of Jahanbakhsh had nooit voor Feyenoord gespeeld. In 2020 vertrok de aanvaller bijna naar een andere Nederlandse topclub. “Veel mensen weten dit niet, maar ik was echt bezig met PSV. Ik was bijna naar PSV gegaan. Ik had gesprekken gehad met John de Jong (voormalig technisch directeur PSV, red.), maar ze moesten eerst spelers verkopen om nieuwe te kunnen halen”, zegt de aanvaller, die aankomende transferzomer vermoedelijk vertrekt uit De Kuip omdat zijn contract afloopt.

