Te Kloese sluit verrassende transfer uit en verklaart cryptische post op Instagram

Een terugkeer van bij Feyenoord is op dit moment niet aan de orde. De aanvaller was zaterdag aanwezig op Varkenoord voor de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge en zou hebben gesproken met trainer Brian Priske. Toch laat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese weten dat Feyenoord wil ‘doorselecteren’.

Jahanbakhsh is clubloos na zijn zomerse vertrek bij Feyenoord en traint de komende week op het complex van Feyenoord, terwijl de selectie op trainingskamp is in Oostenrijk. Te Kloese krijgt van RTV Rijnmond de vraag of Feyenoord in gesprek is met de Iraniër. “Nee, we hebben een tijd geleden met Ali en zijn management afgesproken dat we niet de optie gaan lichten. Ali is een fantastische jongen en een fantastische persoonlijkheid. Persoonlijk zou ik het heel leuk vinden als hij bij Feyenoord speelt, maar voor Feyenoord is het heel goed om spelers op zijn positie te zien die zich gaan doorontwikkelen, net zoals dat bij Ali is gebeurd."

Toch is het voor Te Kloese geen enkel probleem om Jahanbakhsh welkom te heten op het trainingscomplex, waar hij voor zichzelf aan de slag kan. “Op basis van de goede relatie en zijn inzet staat de deur voor hem altijd open. Maar op dit moment gaan wij natuurlijk doorselecteren.”

Te Kloese verklaart Instagram-post

Eerder deze week plaatste Te Kloese een cryptisch bericht op Instagram. "Don’t believe everything you read", schreef hij, oftewel: geloof niet alles wat je leest. Waar hij exact op doelde, maakte hij niet duidelijk. Nu geeft de directeur aan dat hij refereerde aan meerdere verhalen die de ronde deden.

“Je ziet natuurlijk van alles voorbijkomen over spelers in wie interesse zouden hebben, spelers die terug zouden kunnen komen, of aan ons gelinkt worden. Ik stoor me er niet zo aan, maar het is soms wel een beetje onrustig voor de huidige spelersgroep. Er waren op een gegeven moment te veel spelers die aan Feyenoord gelinkt worden. Ik dacht: ik ga ook eens op social media, lekker modern. Half Rotterdam was van slag”, lacht Te Kloese.

