Dennis te Kloese plaatst cryptisch bericht op Instagram en lijkt klaar met geruchten

Het lijkt erop dat Dennis te Kloese wel klaar is met de geruchten rondom Feyenoord. De algemeen directeur van de Rotterdammers postte woensdagavond een opvallend bericht in zijn Instagram Story.

Er verschenen vandaag (woensdag) diverse geruchten over Feyenoord. Zo zou Brian Priske hebben medegedeeld dat acht spelers mogen vertrekken. Het ging om Thomas van den Belt, Neraysho Kasanwirjo, Ezequiel Bullaude, Patrik Walemark, Lennard Hartjes, Antef Tsoungui, Marcus Pedersen en Shiloh ’t Zand.

Te Kloese plaatste woensdag een Story met de tekst: ‘Don’t believe everything you read’. De voetbalbestuurder van Feyenoord wil daarmee zeggen dat je niet alles moet geloven wat je leest, bijvoorbeeld in de media. Het is onduidelijk of de algemeen directeur op het eerder genoemde nieuwsfeit doelt. Het kan ook zo zijn dat Te Kloese het heeft over het gerucht rondom Stoke City-middenvelder Jun-ho Bae. Er wordt gesuggereerd dat de Rotterdammers een bedrag van minimaal negen miljoen euro moeten neertellen voor de Zuid-Koreaan.

