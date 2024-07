Stoke City-fans reageren woedend op bedrag dat Feyenoord moet betalen voor Jun-ho Bae

Feyenoord moet diep in de buidel tasten voor Jun-ho Bae, zo is althans de verwachting van de Zuid-Koreaanse journalist Jason Lee. De verslaggever meldt op X dat de Rotterdammers met minimaal een bod van negen miljoen euro moeten aankloppen bij Stoke City om kans te maken om Bae vast te leggen. Supporters van Stoke City vinden het een te laag bedrag voor de twintigjarige voetballer.

Dinsdagavond werd via 1908.nl bekend dat Feyenoord interesse heeft in Bae. Die interesse speelt al weken en is nu ook bevestigd door Lee, die weet dat Feyenoord zijn best doet om Bae te overtuigen met een hoger salaris in Rotterdam én uitzicht op Champions League-voetbal. Stoke City is echter niet van plan om de aanvallende middenvelder makkelijk te laten gaan. Sterker nog: Feyenoord zou een bedrag van negen miljoen euro op tafel moeten leggen. Lagere aanbiedingen worden volgens Lee niet serieus genomen door Stoke City.

Een transfersom van negen miljoen is een fors bedrag voor Feyenoord, maar de Rotterdamse club heeft in de afgelopen jaren vaker 'dure' spelers binnengehaald. Zo kwam Ayase Ueda vorige zomer voor een soortgelijk bedrag over van Cercle Brugge en werden er ook voor Ramiz Zerrouki en Quinten Timber hoge transfersommen op tafel gelegd. 1908.nl weet echter dat Feyenoord verwacht dat het bedrag voor Bae lager zal uitpakken, maar de aanstaande onderhandelingen moeten daar meer duidelijkheid over verschaffen.

Onder het bericht van Lee, waarin hij meldt dat Feyenoord met een bedrag van ongeveer negen miljoen moet aankloppen voor Bae, klinken negatieve reacties van supporters van Stoke City. Zij zijn namelijk van mening dat Bae veel meer waard is: "Slechts negen miljoen euro? Hij is het dubbele waard", reageert een supporter stellig. "Als we negen miljoen accepteren, zijn we een grap", zegt een ander.