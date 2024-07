Verrassende wending bij Feyenoord: 'Priske sprak vrijdag met transfervrije buitenspeler'

Feyenoord kan komend seizoen mogelijk tóch nog beschikken over . De Iraniër trok deze zomer na drie seizoenen transfervrij de deur van De Kuip achter zich dicht, maar is afgelopen week gesignaleerd op trainingscomplex 1908, waar hij een gesprek zou hebben gevoerd met de nieuwe hoofdtrainer Brian Priske.

Jahanbakhsh werd door Feyenoord in 2021 overgenomen van Brighton & Hove Albion, dat slechts één miljoen euro ontving voor de man die in 2018 nog als topscorer van de Eredivisie voor zeventien miljoen euro overkwam van AZ. In drie seizoenen pendelde Jahanbakhsh onder Arne Slot op en neer tussen basis en bank, uiteindelijk zou hij 106 wedstrijden voor Feyenoord spelen en daarin zeventien keer scoren.

Na het aflopen van zijn contract leek Jahanbakhsh op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, maar mogelijk ligt zijn toekomst dus tóch in Rotterdam-Zuid. De Iraniër heeft volgens 1908.nl voorlopig nog geen succes gehad in het vinden van een nieuwe werkgever, waardoor Feyenoord 'nog weleens uitkomst zou kunnen bieden'. Jahanbakhsh zou vrijdag een onderhoud met Priske hebben gehad en vandaag (zaterdag) aanwezig zijn bij het oefenduel met Cercle Brugge, dat om 13.00 uur begint.

"Of Feyenoord Jahanbakhsh daadwerkelijk een nieuwe formele aanbieding gaat doen, moet in de komende dagen blijken", schrijft de supporterssite.

