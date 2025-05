Perisic bedankt Feyenoord na kampioenschap met PSV

neemt na het kampioenschap van PSV de tijd om Feyenoord te bedanken. Volgens de sterspeler van PSV heeft Feyenoord ervoor gezorgd dat de Eindhovenaren tot het laatst scherp bleven. Zondag wist PSV zich te verzekeren van de landstitel door met 1-3 te winnen van Sparta Rotterdam.

“Ongelooflijk. Het is beslist op de laatste dag van het seizoen”, vertelt Perisic aan ESPN. “We gaven nooit op. Eigenlijk moeten we Feyenoord bedanken, want zij zetten ook druk op ons. We bleven vechten voor de tweede plaats. Omdat Ajax veel punten liet liggen, deden we tot het laatst nog mee. Ik denk dat wij in het begin en richting het eind van het seizoen het beste voetbal hebben gespeeld. Daar tussenin raakten we het een beetje kwijt, maar toch denk ik dat wij de beste ploeg van Nederland hebben.”

Niet alleen PSV, maar ook Perisic zelf is van ver gekomen. “Vorig seizoen was heel zwaar, met een zware blessure. Ik bleef dag en nacht werken aan mijn terugkeer, met de hulp van vrienden en familie.” Hans Kraay junior vraagt daarna of Perisic ‘de ideale prof’ is. “Voor 99 procent, ja”, lacht de Kroaat. Daarna wil de verslaggever weten of Perisic ook Noa Lang bij de hand neemt. “Ik geef graag adviezen aan jonge spelers, want ik verliet mijn land op mijn zeventiende. Ik hoop ze te helpen richting hun toekomst.”

Of Perisic bij PSV blijft? “Dat zullen we zien. Ik neem wat tijd met mijn familie en we gaan samen een beslissing nemen.” De 36-jarige buitenspeler, die tegen Sparta de 0-1 voor zijn rekening nam, kwam afgelopen zomer transfervrij naar PSV en tekende een eenjarig contract.

