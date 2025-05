PSV-supporters wenden zich massaal tot Stewart: 'Kan hij mee terug in de bus naar Eindhoven?'

PSV leidt halverwege de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam 'slechts' met 0-1, vooral dankzij uitstekend keeperswerk van Sparta-doelman . Supporters van PSV roepen technisch directeur Earnest Stewart dan ook massaal op om Olij deze zomer als opvolger van de vertrekkende naar het Philips Stadion te halen.

Liefst zeven keer nam PSV het doel van Olij in de eerste helft onder vuur, maar enkel Ivan Perisic wist de doelman te kloppen. Na een klein halfuur spelen tekende de Kroaat bij de tweede paal met een vallende kopbal voor de (vooralsnog) enige treffer van het duel op Het Kasteel. Dat was overigens ook wel nodig voor de Eindhovenaren: amper tien seconden eerder was Ajax namelijk op voorsprong gekomen tegen FC Twente, waardoor de Amsterdammers voor heel even de koppositie virtueel weer in bezit hadden.

Dat PSV in de eerste helft niet verder uitliep was dus vooral aan Olij te danken. Vooral zijn redding op een kopbal van Luuk de Jong, die kort voor rust vlak onder de lat kopte maar zijn bal over zag worden getikt door de Sparta-uitblinker, mocht er zijn. Maar ook de manier waarop Olij kansen van Noa Lang en Malik Tillman onschadelijk maakte, maakt grote indruk op de kijkers.

De uitstekende pot van Olij wordt druk besproken op X. "Olij stelt de beslissing hoogstpersoonlijk nog even uit. Wat een pot keept die zeg", schrijft een twitteraar. Een tweede doopt het schakelkanaal van zendgemachtigde ESPN om tot de 'Nick Olij highlight reel'. PSV-supporters zien Olij bovendien dolgraag naar Eindhoven komen: "Kan Stewart die Olij mee in de bus terug naar Eindhoven nemen? Die staat wederom een partij goed te keepen! Prima opvolger van Benítez", schrijft een fan.

