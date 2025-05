Ajax of PSV, wie verdient de titel? Koeman komt met 'opvallend' antwoord

Ronald Koeman heeft zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN voor een (kleine) verrassing gezorgd met zijn antwoord op de vraag welke ploeg het kampioenschap het ‘meest verdient’. Waar velen waarschijnlijk voor PSV gaan, is de bondscoach van het Nederlands elftal van mening dat Ajax de verdiende kampioen zou zijn. De Amsterdammers hebben het na de dramatische ontknoping tegen FC Groningen afgelopen woensdag echter niet meer in eigen hand.

Wout Weghorst leek zich woensdagvond onsterfelijk te maken door Ajax halverwege de tweede helft van de uitwedstrijd tegen FC Groningen op een 1-2 voorsprong te tikken. De spits leek zijn ploeg daarmee een mogelijk cruciale overwinning in de titelstrijd te bezorgen, ware het niet dat Ajax zich diep in de blessuretijd in de problemen voetbalde en in de negende minuut daarvan tóch nog de gelijkmaker incasseerde. De Amsterdammers verloren de koppositie daarmee aan PSV, dat bij aanvang van de laatste speelronde in de Eredivisie één punt meer heeft dan de concurrent uit de hoofdstad.

De ploeg met de meeste kwaliteit lijkt zich daarmee alsnog te gaan kronen tot kampioen van Nederland, maar dat wil niet zeggen dat PSV ook de verdiende kampioen zou zijn. Volgens Koeman verdient Ajax het kampioenschap méér dan de regerend landskampioen. “Omdat ik vind, als je ziet waar Ajax vandaan komt na het vorige seizoen, met een nieuwe buitenlandse trainer…”, zo vertelt Koeman zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. “Natuurlijk hebben ze een aantal wedstrijden gewonnen die ze net zo goed niet hadden kunnen winnen, en nu pakken ze die wedstrijden niet. Ik had echt medelijden met Ajax afgelopen woensdag, want dat gunde ik Ajax niet”, doelt de bondscoach op de gelijkmaker van FC Groningen diep in de extra tijd, waardoor Francesco Farioli en zijn spelers de landstitel als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen.

‘PSV voetballend een veel betere selectie’

Fresia Cousiño Arias, de presentatrice van ESPN, noemt het ‘opvallend’ dat Koeman in Ajax de verdiende kampioen zou zien. De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en FC Barcelona vindt het ‘knap’ hoe de Amsterdammers zich dit seizoen hebben gehouden ten opzichte van PSV. Volgens Koeman heeft Peter Bosz bij PSV ‘voetballend echt een betere selectie’ tot zijn beschikking, met ‘veel meer creativiteit op het middenveld en in de aanval’. “Mijn gevoel zegt ook dat ik het Ajax wel had gegund. Of het terecht is… Wie kampioen wordt, is dat dan de terechte kampioen? Uiteindelijk wel, maar er zijn natuurlijk zoveel momenten in dit seizoen geweest dat zowel PSV als Ajax het laat liggen. Misschien past het ook wel in het seizoen dat het vanmiddag wederom zo gaat”, zegt Koeman.

Ajax heeft het kampioenschap in ieder geval niet (meer) in eigen hand. Het verschil tussen PSV en Ajax is met voor beide ploegen nog één wedstrijd te gaan één punt in Eindhovens voordeel. De ploeg van Bosz trapt om 14.30 uur af tegen Sparta, op hetzelfde moment klinkt in de Johan Cruijff ArenA het eerste fluitsignaal bij Ajax - FC Twente. Wil Ajax zich rond de klok van half vijf alsnog kunnen kronen tot landskampioen, dan moet het zelf winnen van FC Twente en in de tussentijd hopen dat Sparta koploper PSV minstens op een gelijkspel weet te houden.

