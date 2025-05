Veerman komt direct na binnenhalen landstitel met enorm venijnige reactie

is het spuugzat dat men hem in het verleden in verband heeft gebracht met Real Madrid, zo geeft hij direct na het binnenhalen van de landstitel met PSV aan in gesprek met Hans Kraay junior. Volgens de middenvelder ‘slaat het nergens op’ en helpen dat soort uitspraken hem niet om beter te voetballen.

Vorig seizoen was Veerman de grote man bij PSV, dat op ruime afstand kampioen van Nederland werd. In verschillende talkshows werd de geboren Volendammer genoemd als serieuze optie voor Real Madrid, maar na een slecht Europees kampioenschap en een iets minder seizoen met PSV krabbelden mensen daarvan terug. Zondag legden de Eindhovenaren alsnog beslag op de tweede titel op rij, waarna Kraay begon over het feit dat Veerman naar Real Madrid werd gepraat.

Veerman is al die verhalen helemaal zat en besluit direct in te grijpen. “Ik moet eerlijk zeggen – en dan kunnen we dat gelijk uit de wereld helpen – dat ik het mega-irritant vind dat mensen dat zeggen over Real Madrid en dat soort dingen”, steekt de geïrriteerde spelmaker van wal. “Er wordt een beetje lacherig over gedaan elke keer, maar ik vind het gewoon mega-vervelend.”

“Ik heb het zelf nooit in de wereld gebracht en het slaat ook helemaal nergens op”, gaat Veerman verder. “Dat moeten mensen niet gaan suggereren.” Kraay stelt vervolgens voor dat dit soort geruchten Veerman ook niet kunnen helpen, wat de middenvelder beaamt. “Maar goed, jullie moeten de praatprogramma’s vullen en uiteindelijk gaat dit nu eenmaal zo in de voetballerij”, besluit hij.

