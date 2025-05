Gruwelijke details uit Eindhoven: ‘Hij is door 10 man in elkaar geslagen en moest alles afgeven’

Er komen steeds meer details naar buiten over de ongeregeldheden van zondagavond bij het Philips Stadion rondom het titelfeest van PSV. Het Algemeen Dagblad meldt dat een fotograaf door tien mannen in elkaar is geslagen en al zijn spullen moest afgeven.

PSV stelde de landstitel zondag veilig met een 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam. Supporters van PSV vierden in Eindhoven feest bij het Philips Stadion, maar sommigen lieten ook een spoor van vernieling achter.

LEES OOK: Vreselijke beelden bij Philips Stadion: ernstige zorgen om politieagent

Omroep Brabant meldde al dat ME flinke charges uitvoerde en supporters met van alles gooiden, zoals stenen, vuurwerk en zelfs statafels. Verschillende mensen zouden gebeten zijn door een politiehond en een agent zou zelfs zijn gestoken.

Daar blijft het echter niet bij, want de relschoppers hebben het ook gemunt op fotografen en videografen. “Eén fotograaf is door tien mannen in elkaar geslagen, de apparatuur is vernield en hij heeft alle kaarten en spullen moeten afgeven”, schrijft het Algemeen Dagblad op zijn website. Er zijn zeven aanhoudingen verricht. In het tumult is een politieagent gebeten door een politiehond.

Het kampioensfeestje in Eindhoven loopt even helemaal uit de hand als supporters van PSV bij het Philips Stadion de confrontatie opzoeken met de politie. 😳🚔 #PSV #Philipsstadion #Eindhoven #Eredivisie pic.twitter.com/AnOApPRKfA — SoccerNews.nl (@Soccernews_nl) May 18, 2025 Gezellie in Eindhoven bij PSV. Beeld gemaakt door iemand die minimaal een epileptische aanval lijkt te hebben tijdens het filmen. pic.twitter.com/ISVGpvAfQ4 — Bob van Keulen (@BobHGL) May 18, 2025

