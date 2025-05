Noa Lang: ‘Ik ben 25 jaar en dit is mijn vijfde kampioenschap’

verscheen zondag na het binnenslepen van de landstitel met PSV voor de camera van de NOS. De aanvaller sprak op kenmerkende wijze over het behaalde kampioenschap.

Verslaggever Joep Schreuder begon het interview na Sparta Rotterdam - PSV (1-3) met de opmerking dat Lang ‘heel belangrijk is geweest’. “Dat is waarvoor ik hier speel, toch”, reageerde Lang.

Schreuder herinnert Lang vervolgens aan de boodschap die hij twee jaar geleden had toen hij overkwam van Club Brugge. “Je zei: ik kom naar PSV om prijzen te winnen. Je speelt twee jaar voor PSV: twee prijzen”, aldus Schreuder. Lang: “Ik heb mijn belofte waargemaakt. Dat is het belangrijkste.”

PSV trok de wedstrijd tegen Sparta uiteindelijk in de tweede helft naar zich toe. Nadat Gjivai Zechiël in de 52ste minuut van de wedstrijd verrassend de gelijkmaker had gemaakt namens Sparta, liep PSV dankzij doelpunten van Luuk de Jong en Malik Tillman toch nog uit naar een zege. “Een kampioenswedstrijd geeft altijd een ander soort druk. Je voelt het stiekem wel, dat is normaal”, geeft Lang toe.

“Maar ik denk dat we eigenlijk heel goed hebben gespeeld. Vooral in de eerste helft moesten we al met 0-2 of 0-3 voorstaan”, vervolgt de linksbuiten van PSV. “Als dat niet lukt, weet je dat het uit het niets gelijk kan worden. Maar dan moet je een man zijn, mentaliteit en karakter tonen en gewoon winnen. Dat hebben we gedaan.”

Lang geeft desgevraagd aan dat hij geen tatoeage zal wijden aan het kampioenschap van dit seizoen. “Ik ben 25 jaar, maar dit is al mijn vijfde kampioenschap. Dus het wordt wel een beetje veel zo”, aldus de aanvaller.

Lang werd in 2019 kampioen met Ajax, in 2021 en 2022 met Club Brugge en in 2024 en 2025 met PSV. De in 2018 met Jong Ajax gewonnen landstitel in toen nog de Jupiler League lijkt Lang niet mee te tellen, ondanks twee doelpunten en vier assists in veertien wedstrijden dat seizoen.

