Perez: hekelt 'achterlijke' speler bij Ajax-Twente: 'Hij is helemaal van het padje'

Kenneth Perez spreekt in de rust van de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente zijn ergernis uit over . De verdediger van FC Twente veroorzaakte de vrije trap waaruit na een klein halfuur de 1-0 binnen kon koppen.

Ajax was in het eerste bedrijf sterker dan FC Twente en brak uiteindelijk de ban toen aanvoerder Henderson, met zijn eerste treffer in dienst van de Amsterdammers, een vrije trap met het hoofd verlengde en Przemyslaw Tyton verschalkte: 1-0. "Uiteindelijk gebeurt het na een overtreding van die, sorry dat ik het zeg, die achterlijke Hilgers", zegt Perez in de rustanalyse bij ESPN.

"Ik weet niet wat er met hém gebeurd is, sinds hij international van dat Indonesië is geworden", vervolgt Perez. "Hij denkt dat hij een wereldster is! Die laat even zien hoe sterk hij is, maar elke bal verliest hij van Brian Brobbey. Het is écht niet verboden om je hersens te gebruiken als verdediger. Ook al wil je graag laten zien hoe sterk je bent, gebruik dat op het juiste moment. Die Hilgers is echt van het padje", aldus de Deense analist.

De in Amersfoort geboren Hilgers (23) debuteerde in oktober 2024 als international voor Indonesië in een met 2-2 gelijkgespeeld WK-kwalificatieduel met Bahrein. Inmiddels staat de Twente-verdediger op drie A-interlands voor het Aziatische land, dat sinds januari van dit jaar onder leiding staat van bondscoach Patrick Kluivert.

Jordan Henderson kopt met z'n eerste Eredivisie-goal Ajax op 1-0! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ajatwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2025

