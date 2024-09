Ihattaren in zijn nopjes met nieuwe kans: ‘Zij gaven mij het warme gevoel waar ik naar op zoek was’

Mohammed Ihattaren gaat bij RKC Waalwijk voor een nieuwe kans in het betaalde voetbal. De 22-jarige middenvelder is blij dat de hekkensluiter van de Eredivisie hem deze mogelijkheid geeft. Na eerdere mislukkingen bij Ajax, Samsunspor en Slavia Praag lijkt dit voor Ihattaren de laatste kans in het profvoetbal.

“Ik ben dankbaar dat RKC Waalwijk mij de kans geeft weer actief te zijn als voetballer en mezelf bezig te houden met hetgeen ik het liefste doe”, reageert Ihattaren via de officiële kanalen van RKC Waalwijk.

“De gesprekken met Mo Allach en Henk Fraser gaven mij het warme gevoel waar ik naar op zoek was. Ik kijk er dan ook naar uit aan te sluiten bij de groep en de club te helpen zich wederom te handhaven in de eredivisie dit seizoen”, is de jonge middenvelder vastberaden.

RKC geeft Ihattaren de ruimte om terug te keren als voetballer

Mo Allach, de technisch directeur van RKC Waalwijk, gaat ook in op de komst van Ihattaren. “We geven Mo de ruimte terug te keren als voetballer en zijn carrière een positief vervolg te geven”, vertelt hij. “Binnen RKC Waalwijk staat de mens centraal en we hebben er alle vertrouwen in dat hij voor ons van toegevoegde waarde zal zijn.”

“Het past in de filosofie van de club om spelers die om wat voor redenen dan ook uit een moeilijke fase van hun loopbaan komen, op te nemen binnen onze familie met als doel elkaar te helpen. Met Mo voegen we bovendien een creatieve middenvelder toe aan onze spelersgroep. Met zijn komst én het feit dat zowel Richard van der Venne, Silvester van der Water en Faissal Al Mayzani op de weg terug zijn, krijgt onze selectie meer body”, besluit Allach.

