Rutger Castricum verwondert zich over Ihattaren: ‘Wie heeft hem dit geadviseerd?’

Rutger Castricum heeft zich afgelopen weekend verwonderd over het interview van in De Telegraaf. De clubloze middenvelder kampt sinds het overlijden van zijn vader met psychische problemen en heeft verzekerd dat zijn terugkeer dit keer wel gaat slagen. Volgens Castricum is vooral het moment waarop Ihattaren het interview geeft bijzonder te noemen.

Afgelopen zaterdag verscheen in De Telegraaf een interview met Ihattaren. Daarin onthulde de middenvelder onder meer dat hij op een gegeven moment liefst 117 kilo woog en dat hij de afgelopen maanden met een team van specialisten hard heeft gewerkt om zijn mentale problemen op te lossen. Op die manier hoopt Ihattaren bij zijn volgende terugkeer in de voetballerij wel te slagen.

Castricum vond het goed om te lezen, zo vertelt hij in De Oranjezondag. Toch vraagt hij zich af waarom de voetballer dit allemaal voor zijn comeback al vertelt. “Het is eigenlijk een interview dat je wil geven als je het allemaal achter de rug hebt”, stelt hij. “Dan denk je: ‘Het is gelukt, we hebben dit en dit allemaal gedaan’. Zeker bij iemand die het psychisch ingewikkeld heeft…”

Castricum duimt voor Ihattaren

Bij Castricum rest na het lezen van het interview vooral de vraag wie Ihattaren heeft geadviseerd zijn verhaal nu al te doen. “Door nu zijn verhaal te doen ligt die druk er nu nog meer op”, stelt de journalist. “Allemaal mensen gaan nu naar hem kijken van: ‘Gaat het lukken?’ Hij was ooit 117 kilo, gaat afvallen en wil weer de top bereiken.” Waar Ihattaren zelf zegt dat het hem niet uitmaakt of hij voetbalt bij Real Madrid of bij Elinkwijk, denkt Castricum daar wel wat van. “Hij noemt toch Real Madrid. Maar ik zou het te gek vinden als het lukt.”

