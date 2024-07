Ihattaren voetbalt weer, nu met een compleet andere look

heeft al ruim twee jaar geen professionele wedstrijd meer gespeeld, maar keert het voetbal niet de rug toe. Vrijdag stond hij weer op het trainingsveld, al was hij met zijn nieuwe gemillimeterde haar haast onherkenbaar.

Ihattaren stond vrijdag op het trainingsveld van de SB Voetbalacademy, een academie in Almere die zichzelf voorschrijft op de mogelijkheid om te trainen op hoog niveau in een omgeving met ‘ervaren toptrainers’. “De ontwikkeling van de jongens staat voorop. En dat is niet onopgemerkt gebleven: het laatste jaar hebben wij via de SB Voetbalacademy veel jeugdspelers die de overstap van amateurvoetbal naar een betaald voetbal opleiding hebben gemaakt”, zo schrijft de voetbalacademie.

Artikel gaat verder onder video

Ihattaren stond op het trainingsveld met onder meer Soufiane Touzani. De academie plaatste een foto van de aanwezige spelers. Een van de spelers, Sahin Kalkanoglu, plaatste zelf een foto waarop hij te zien is met onder meer Ihattaren in een vijfkoppig team. “Winning team”, staat erbij.