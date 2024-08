Mohamed Ihattaren duikt samen met oud-Ajacied op bij wedstrijd in Keuken Kampioen Divisie

heeft maandagavond zijn opwachting gemaakt op de tribunes van het AFAS Trainingscomplex. De aanvaller annex middenvelder, die zich al enkele maanden weer bezig lijkt te houden met voetbal, was aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Jong AZ en Roda JC Kerkrade (6-1).

Tijdens de wedstrijd richtte ESPN plotseling de camera’s naar de tribunes, waar Ihattaren het duel bekeek. Het voormalig enfant terrible van PSV, Ajax en Slavia Praag zag hoe de talenten van Jong AZ veel en veel te sterk waren voor Roda, dat vorig seizoen op de slotdag van de competitie promotie naar de Eredivisie misliep.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet bekend of de aanwezigheid van Ihattaren te maken heeft met een mogelijke transfer. De middenvelder heeft al ruim twee jaar geen professionele wedstrijd gespeeld. Ihattaren dook ruim een maand geleden op op het trainingsveld van de SB Voetbalacademy, een academie in Almere die zichzelf voorschrijft op de mogelijkheid om te trainen op hoog niveau in een omgeving met ‘ervaren toptrainers’.

Ihattaren bekeek de wedstrijd tussen Jong AZ en Roda JC overigens met Ricardo Kishna. De oud-speler van Ajax zette in 2022 een punt achter zijn carrière als profvoetballer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Chuba Akpom kan overstap naar Champions League-club maken'

Voor Ajax-spits Chuba Akpom lonkt een transfer naar een club die uitkomt in de Champions League.