Mogelijke opvolger Van Persie onthult gesprekken met Heerenveen

Sc Heerenveen heeft onlangs gesproken met Jong AZ-trainer Lee-Roy Echteld, zo bevestigt hij in gesprek met ESPN. De voormalig middenvelder heeft in zijn loopbaan jaren bij de Friezen gespeeld, waardoor hij open staat voor een stap naar het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen is sinds het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord hard op zoek naar een opvolger van de topscorer aller tijden van Oranje. Op dit moment neemt Henk Brugge de honneurs waar in Friesland. In een eerder stadium werden ook FC Volendam-trainer Rick Kruys en Jong Club Brugge-trainer Robin Veldman genoemd als kandidaten, waar nu dus Echteld aan toe kan worden gevoegd.

Na afloop van de wedstrijd tussen Jong AZ en Telstar (1-2) op maandag vertelt de oefenmeester dat hij ongeveer een maand geleden contact heeft gehad met Johan Hansma, zijn voormalig ploeggenoot en technisch directeur van Heerenveen. “We hebben met elkaar gespeeld en we hebben over voetbal gesproken. Daar heeft een goed gesprek plaatsgevonden. Eventueel zou ik op de lijst staan, maar voor de rest eigenlijk niets”, schetst Echteld de huidige situatie.

Echteld staat open voor Heerenveen

Echteld is gevleid door de belangstelling uit Friesland. “Ik heb daar zes jaar gespeeld, dus logisch dat het mijn club is, samen met AZ natuurlijk.” De oefenmeester staat dan ook open voor een stap naar het Abe Lenstra Stadion. “Mijn ambitie is duidelijk. Ik wil hoofdtrainer zijn, maar op dit moment zit ik gewoon hier en ik heb het hier ook naar mijn zin natuurlijk. Je weet hoe het gaat in de voetballerij. Ik heb duidelijk laten weten dat ik er nog steeds ben.”

