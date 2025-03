'Pissige' Sneijder denkt dat iedereen dezelfde mening heeft over sc Heerenveen

Wesley Sneijder heeft met complete verbazing en afkeer zitten kijken naar de festiviteiten bij sc Heerenveen na de thuisoverwinning op AZ (3-1). Er werd onder andere een erehaag gevormd; de selectie leek indirect een sneer te maken naar de onlangs naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie.

Sneijder laat zich bij Rondo eerst uit over zijn voormalige teamgenoot bij Oranje. "Ik vind echt dat hij zich fantastisch profileert. Daarin is hij echt gegroeid. Hij is ook echt veranderd, naar buiten en naar de media toe. Ik vind het mooi hoe hij zijn verhaal doet, dat heb ik hem ook verteld. Ik gun het hem echt. En nu al helemaal, na wat ze in Heerenveen hebben gedaan."

De oud-voetballer reageert op de beelden uit Friesland van afgelopen weekend. Na het vertrek van Robin van Persie stond Henk Brugge voor zijn eerste duel als interim-coach van sc Heerenveen aan de leiding en won de ploeg met 3-1 van AZ, nadat de ontmoeting in Alkmaar tussen beide ploegen desastreus in 9-1 was geëindigd. De tijdelijke eindverantwoordelijke van de Friezen was na afloop zichtbaar geëmotioneerd. Niet veel later ontstond er een groot feest in het Abe Lenstra Stadion, waarbij Brugge ook door een erehaag heen rende. De hosannasfeer leek wat overdreven.

LEES OOK: Wesley Sneijder praat Ajax niet na en spreekt zich wél duidelijk uit

Sneijder zat verbeten naar de festiviteiten te kijken. "Daar ben ik echt pissig over. Maar ik denk met mij heel Nederland, behalve Friesland. Het is nog tot daaraan toe dat je even met elkaar springt nadat je met 3-1 hebt gewonnen van AZ. Maar dit, die erehaag..."

De recordinternational vindt dat Brugge eerder naar binnen had moeten gaan, maar eigenlijk vooral dat het feestje een stuk minder uitgebreid. had moeten zijn. "Dit kan niet. Ik vind het ook zielig voor Heerenveen. Ik vind het echt een mooie club. Het lijkt wel alsof de amateurs van AZ hebben gewonnen. Hier moeten ze echt heel gauw mee kappen met deze onzin."

