'Levi Smans likt de kont van de trainer wel vier of vijf keer'

De hosannastemming bij sc Heerenveen na de overwinning op AZ (3-1) was ‘heel gênant’, vindt journalist Valentijn Driessen. Interim-trainer Henk Brugge werd in het zonnetje gezet door zijn spelers en kreeg zelfs een erehaag. Bovendien sprak Andries Noppert het thuispubliek toe door een megafoon. Driessen sluit zich aan bij Kenneth Perez, die de feestvreugde bestempelde als ‘een grote middelvinger richting Robin van Persie’.

Van Persie verliet Heerenveen vorige week om aan de slag te gaan bij Feyenoord, waar hij de opvolger is van Brian Priske. Het was een opvallende keuze van Feyenoord, mede omdat de prestaties van Van Persie bij Heerenveen bepaald niet indrukwekkend waren. Hij wist zijn laatste vijf competiiteduels niet te winnen en werd in de beker uitgeschakeld door Quick Boys, na een veelbesproken keeperswissel. Met name in uitwedstrijden was Heerenveen kwetsbaar onder zijn leiding. In de ranglijst gebaseerd op uitwedstrijden staat Heerenveen voorlaatste.

"Praat me even bij. Had Heerenveen zich nou geplaatst voor de voorrondes van de Champions League of al definitief voor het hoofdtoernooi?”, zegt Driessen cynisch over de festiviteiten. Hij zegt dat het ‘zeker leek’ op een middelvinger naar Van Persie. “Als dat zo is, moeten de spelers en interim-trainer Brugge zich diep schamen. Je werkt acht maanden met iemand samen. Als je dan na afloop roept dat je een andere energie en focus had dan onder de vorige trainer, dan geef je hem een trap na. Dat heb ik Pascal Bosschaart bijvoorbeeld niet zien doen (richting Priske bij Feyenoord, red.) en hij plaatste zich gewoon voor de laatste zestien in de Champions League.

'Noppert hangt de grote jongen uit'

Volgens Driessen mazzelde Heerenveen tegen AZ. Een late gelijkmaker (2-2) van AZ vond immers geen doorgang vanwege een eerdere overtreding van Kees Smit op Eser Gürbüz. “Heerenveen ontsnapt in de slotfase en dan volgt een volksfeest. Het was te gênant voor woorden. Het geeft aan met wat voor mensen je te maken hebt. Ze hebben nooit iets gezegd over zijn werkwijze en hangen nu de grote jongens uit. Levi Smans likte de kont van de trainer wel vier of vijf keer. Overal waar die trainer stond, stond hij ook. Andries Noppert ging de grote jongen uithangen en stond met een megafoon voor het publiek. Ik vond het heel gênant en treurig”, zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Ook in de podcast Kick-Off trekt de journalist fel van leer richting Noppert, ‘die gewoon al tweeënhalfjaar de ene na de andere blunder maakt en géén bal tegenhoudt’. “Dan krijg je een kans, waaronder in die bekerwedstrijd - hij had eerder ook al een kans gekregen van Van Persie - blundert hij opnieuw, Heerenveen uit de beker. Van Persie draagt – terecht, want hij is verantwoordelijk - de kritiek daarop, maar dan gaat hij nu voor het supportersvak staan, gaat hij gek doen en na afloopt zegt hij dat hij een kameleon is en het lekker vindt om een bak koffie te drinken met de trainer. Waar gaat dit over?”

