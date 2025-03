Spelers van Heerenveen komen met ‘grote middelvinger’ naar Robin van Persie

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn niet te spreken over de hosannastemming die zondag heerste bij sc Heerenveen in de eerste wedstrijd na het vertrek van Robin van Persie, op eigen veld tegen AZ (3-1 overwinning). Perez spreekt van een ‘grote middelvinger naar Van Persie en zijn staf’.

Van Persie vertrok deze week als hoofdtrainer van sc Heerenveen om zijn loopbaan voort te zetten bij Feyenoord. De Friese formatie leek bevrijd in de eerste wedstrijd zonder de oud-topspits: onder leiding van interim-trainer Henk Brugge werd zondagmiddag zeer knap gewonnen van AZ. Daardoor is Heerenveen opgeklommen naar een achtste plaats op de ranglijst, met 30 punten uit 24 duels.

Na afloop was de feeststemming in het Abe Lenstra Stadion groot. De spelers van Heerenveen vierden de zege minutenlang samen met de supporters. “Heerenveen heeft wat mij betreft na de wedstrijd echt een statement gemaakt als selectie. Dat was echt bijna gênant. Het was echt natrappen naar Van Persie”, stelt Perez in Dit was het Weekend.

Vervolgens worden er beelden ingestart waarop te zien is hoe Brugge het middelpunt van de feestvreugde is. “Dit is echt een grote middelvinger richting Van Persie en zijn staf. Dit heb ik echt nog nooit gezien”, vervolgt Perez, die stelt dat de spelers van Heerenveen Brugge ‘tien minuten lang in het zonnetje zetten’. “Ik kan er niks anders van maken: dit is een statement.”

“Vind je het laag bij de vloer?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen. Kwakman reageert: “Ik vind het niet correct.” Perez is het daar mee eens: “Ik vind het ook niet correct. Het leek bijna afgesproken werk: als we winnen, dan zullen we even laten zien… Blijkbaar zijn ze superblij dat Van Persie niet meer de trainer is van Heerenveen. Blijkbaar voelden ze zich klemgezet, blijkbaar voelden ze zich niet meer vrij.”

Ook de fans van Heerenveen lijken overigens blij te zijn met het vertrek van Van Persie, getuige de liederen die zij na de wedstrijd tegen AZ zongen over de vertrokken coach:

