Gemengde reacties op Ihattaren-transfer naar RKC: ‘Je grootste nachtmerrie als supporter’

De komst van naar RKC Waalwijk levert gemengde reacties op. De Waalwijkers maakten vanmiddag bekend dat de pas 22-jarige aanvallende middenvelder gaat proberen om zijn carrière nieuw leven in te blazen bij de hekkensluiter van de Eredivisie. Dit na eerdere onsuccesvolle pogingen bij Ajax, het Turkse Samsunspor en het Tsjechische Slavia Praag.

Bij een aantal mensen is de gunfactor voor de jonge Ihattaren nog wel aanwezig. “Compliment aan RKC Waalwijk voor het durf en vertrouwen. Heb goeie hoop dat het deze keer goed gaat komen met Ihattaren”, schrijft iemand op X. “Ik gun het Ihattaren echt. Hopelijk slaagt hij bij RKC”, plaatst een ander.

Niet alle reacties zijn even positief, zo vreest een enkeling het ergste. “En over een paar weken ‘Ihattaren en RKC scheiden hun wegen”, valt er te lezen. Een ander heeft medelijden met de supporters van de Waalwijkers. “Henk Fraser en Mo Ihattaren bij je club is toch je grootste nachtmerrie als supporter.”

Ihattaren werkte hard aan zijn terugkeer

Ihattaren kampte de afgelopen jaren met veel mentale problemen na het van zijn vader. De afgelopen maanden werkte hij hard om dit een plekje te geven, waarna hij de focus verlegde naar het maken van rentree in de voetballerij. “Alles kwam stil te staan, ook het voetballen. PSV was daarvoor de druk geweest die me hielp met het verlies van mijn vader om te gaan, de uitlaatklep waardoor ik mijn zinnen kon verzetten”, vertelde hij recentelijk in gesprek met De Telegraaf.

In de coronatijd was Ihattaren meer met zijn eigen gedachten dan hij wilde, waardoor er iets knapte in zijn hoofd. Hulp vanuit PSV wilde hij niet, want hij zag zichzelf als stoere jongen die de pijn alleen kon dragen. “Ik besef nu dat ik veel stoerder ben door wel naar de psychiater te gaan.” Vervolgens waren het zijn broers die zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez in juni zo ver kregen om ‘Projectteam Mo’ op te zetten.

