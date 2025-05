Ihattaren in beeld genomen: 'Scout hij hier een nieuwe club?'

Het seizoen van is al voorbij, maar in zijn vrije tijd blijft hij ook betrokken bij het voetbal. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk dook donderdagavond op bij de play-offwedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen (4-1).

Ihattaren speelde vorig seizoen 24 wedstrijden voor RKC Waalwijk, dat degradeerde uit de Eredivisie. De spelmaker liet zondag weten dat hij graag in Nederland blijft, maar niet in de Keuken Kampioen Divisie wil spelen. Commentator Martijn van Zijtveld speculeert dan ook gekscherend dat Ihattaren clubs aan het scouten is, door op de tribune van het AFAS Stadion te zitten.

Ihattaren werd in de slotfase van de wedstrijd in beeld genomen. “Mo Ihattaren is aanwezig. Die wil natuurlijk op zoek naar een nieuwe club, want hij wil niet met RKC de Keuken Kampioen Divisie in”, zei Van Zijtveld. “Meestal worden spelers gescout; zou Ihattaren hier zelf aan het scouten zijn voor een club?”

Ihattaren hint op afscheid bij RKC

Zondag maakte Ihattaren één doelpunt in het spektakelstuk tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagls (5-3). Na afloop van het duel zei hij voor de camera's van ESPN dat het 'voelt als mijn laatste wedstrijd voor RKC'. "Het voelt zo, nog niks is zeker", verduidelijkte de aanvallende middenvelder. "Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat dit mijn laatste wedstrijd was. Wat ik ga doen? Over een paar weken hoop ik een goede beslissing te kunnen maken. Ik weet nog niet of het in Nederland is of in het buitenland. Ik hoop dat ik gewoon een mooie stap kan maken, in de zomer."

LEES OOK: ‘Als Ihattaren het daar fantastisch doet, kan hij de stap naar de top maken’

Concreet kon Ihattaren nog niet zeggen waar hij denkt dat zijn toekomst ligt, maar dat hij volgend seizoen met RKC in de Keuken Kampioen Divisie te bewonderen is, dat is alvast uitgesloten. "Zeker niet", zei hij. "Het moet een goede stap omhoog zijn, dat is zeker niet in de Keuken Kampioen Divisie." Ihattaren achtt de kans fifty-fifty dat hij in de Eredivisie blijft. "Het is lastig te zeggen. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik heel graag in Nederland wil blijven. Ik wil dicht bij mijn familie blijven en ik voel gewoon dat ik hier nog niet klaar ben. Maar ja, als de gewenste overstap er niet is, dan weet ik zeker dat het in het buitenland kan gaan lukken."

