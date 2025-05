'Feyenoord pakt door: akkoord met belangrijk transfertarget, vraagprijs circa zes miljoen'

Feyenoord en worden al geruime tijd met elkaar in verband gebracht en nu hebben beide partijen ook overeenstemming bereikt over een overgang naar De Kuip. Dat meldt ESPN dinsdag althans. Een akkoord tussen Feyenoord en FC Groningen is er nog niet. De Rotterdammers zullen, na de recordtransfer van Sem Steijn, mogelijk opnieuw diep in de buidel moeten tasten.

Valente was in het voorbije seizoen een van de absolute smaakmakers bij FC Groningen, dat na de terugkeer in de Eredivisie indruk maakte en op de laatste speeldag zelfs nog kans maakte op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar zowel FC Groningen als Valente kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Valente lijkt zijn goede prestaties nu te gaan bekronen met een overgang naar Feyenoord. De Rotterdammers worden al een paar weken nadrukkelijk gelinkt aan de komst van Valente, maar er lagen naar verluidt meer kapers op de kust.

Naast Feyenoord werden onder meer ook Ajax en PSV genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van Valente. Hij kiest echter voor Feyenoord. ESPN meldt dinsdag dat Feyenoord en Valente een akkoord hebben bereikt over een verhuizing naar Rotterdam-Zuid. Dat lag al in de lijn de verwachting, nadat Valente onlangs nog werd gespot in een restaurant in Rotterdam. Het is nu aan Feyenoord om tot een akkoord te komen met FC Groningen. Valente heeft in het hoge noorden nog een contract tot de zomer van 2028, dus de club kan hoog in de boom gaan zitten. ESPN verwacht dat de vraagprijs van FC Groningen rond de zes miljoen euro ligt.

Valente komt, Milambo gaat

Valente zag zijn goede seizoen bij FC Groningen overigens niet beloond worden met een uitverkiezing voor Jong Oranje. De aanvallende middenvelder ontbreekt in de selectie voor het EK. Daar zal Feyenoord mogelijk niet om treuren. Valente kan zich, mochten de clubs elkaar vinden in de transfersom, volop gaan richten op zijn start in Rotterdam-Zuid. Daar wordt hij mogelijk de vervanger van Antoni Milambo, die in gesprek is met Brentford. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl meldde eerder dat Milambo al een principeakkoord heeft bereikt met de club uit de Premier League. Volgens ESPN zijn Brentford en Feyenoord nog in onderhandeling over de transfersom. De Rotterdamse vraagprijs schijnt rond de twintig miljoen euro te liggen.

Valente volgende miljoenenaankoop

Feyenoord sloeg tijdens de slotfase van het voorbije seizoen al toe op de transfermarkt. De Rotterdammers bereikten in een vroeg stadium een akkoord met FC Twente over de transfer van Sem Steijn. De aanvallende middenvelder, die zich met 24 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie kroonde, maakt voor een bedrag van maximaal dertien miljoen euro de overstap naar de nummer drie van Nederland. Valente moet dus de volgende miljoenenaankoop worden. De 21-jarige Groninger komt bij lange na niet in de buurt van de cijfers van Steijn. Valente maakte weliswaar indruk bij FC Groningen, maar in 33 wedstrijden in alle competities (Eredivisie en KNVB-beker) kwam hij niet verder dan twee doelpunten en acht assists.

