'Milambo bereikt principeakkoord, Feyenoord wil onder één voorwaarde meewerken aan miljoenentransfer'

heeft een principeakkoord bereikt met Premier League-club Brentford, zo meldt 1908.nl. Feyenoord lijkt op korte termijn een miljoenenbod te gaan ontvangen, maar zal pas definitief willen meewerken aan een vertrek van Milambo als zijn opvolger binnen is.

Milambo (20) reisde eerder deze maand al af naar Engeland en is dus inmiddels persoonlijk rond met Brentford. Die club zal er echter nog wel uit moeten zien te komen met Feyenoord, dat bij monde van directeur Dennis te Kloese al liet weten dat de middenvelder niet voor een appel en een ei op te pikken is: "Wij gaan niet ons grootste talent voor zestien miljoen weggeven", aldus Te Kloese in gesprek met het Algemeen Dagblad.

LEES OOK: Van Persie: 'Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet ook hoe het werkt'

Volgens 1908 kan Feyenoord op korte termijn een openingsbod van Brentford op Milambo verwachten: "Met de transferbeweging zal een totaalsom gemoeid gaan die tot maximaal 25 miljoen euro op zal lopen", schrijft de site. Milambo zelf zou de ontwikkelingen 'geduldig afwachten', terwijl Feyenoord binnen een maand duidelijkheid zou willen hebben over de toekomst van de speler. Daarbij zijn twee scenario's mogelijk: bijtekenen óf vertrekken. Milambo ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip. Bij Brentford, dat het seizoen afsloot als nummer tien van de Premier League, zou Milambo twee landgenoten treffen: doelman Mark Flekken en verdediger Sepp van den Berg.

'Transfer Valente van Groningen naar Feyenoord in stroomversnelling'

Eén ding is volgens de site duidelijk: Feyenoord zal pas meewerken aan een vertrek van Milambo als de club zeker weet dat zijn beoogde vervanger, Luciano Valente, binnen is. De Rotterdammers hebben reeds een openingsbod van vier miljoen euro (plus een miljoen aan bonussen) op de uitblinker van FC Groningen uitgebracht, dat door de Noorderlingen echter van tafel is geveegd. FC Groningen had in eerste instantie geen haast met de verkoop van Valente en redeneerde dat hij alleen maar méér waard zou worden als hij zich zou onderscheiden op het EK Onder 21. Valente behoort echter niet tot de definitieve selectie van bondscoach Michael Reiziger, waardoor zijn vertrek naar Feyenoord 'in een stroomversnelling kan raken', aldus 1908.

