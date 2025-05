EK-selectie Jong Oranje: Reiziger 'leent' speler van Koeman, grote namen afwezig

Michael Reiziger heeft de selectie van Jong Oranje voor het Europees kampioenschap Onder 21 bekendgemaakt. Givairo Read en Mexx Meerdink zijn – ondanks hun uitstekende prestaties de afgelopen tijd bij hun clubs – niet opgeroepen. Eerste spits Emanuel Emegha ontbreekt ook, aangezien hij kampt met een blessure. Na zijn verplichtingen bij Oranje zal Jorrel Hato ook aansluiten bij Jong Oranje. Wouter Goes en Luciano Valente zijn de opvallendste afwezigen in de selectie.

Waar Hato de afgelopen periode zijn wedstrijden voor het grote Oranje speelde, sluit hij voor het EK Onder 21 weer aan bij Jong Oranje. Nadat hij heeft deelgenomen aan de WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal, sluit hij aan bij de selectie van Reiziger om deel te nemen aan het jeugd-EK. Daardoor is er een plekje minder over in de verdediging, wat ten koste gaat van Goes. De veelbesproken AZ-verdediger was de laatste interlandperiode nog wel van de partij, maar moet de eindronde dus laten schieten.

Artikel gaat verder onder video

Een andere grote naam die ontbreekt, is die van Valente. De middenvelder van FC Groningen kende een uitstekend seizoen en is daardoor in beeld bij Feyenoord, Ajax én PSV. Tot dusver speelde hij twee duels voor Jong Oranje en daar zal het voorlopig dus bij blijven. Dat Read niet bij de selectie zou zitten, was al duidelijk. Het Feyenoord-talent had al aangekondigd bij Oranje Onder 19 zou gaan spelen, omdat Reiziger hem had verteld dat Devyne Rensch eerste keus is als rechtsback. Dat ook Meerdink ontbreekt, is gezien de absentie van Emegha opvallend. De jonge spits verkeert momenteel in uitstekende vorm, maar wordt dus niet beloond met een oproep voor Jong Oranje.

Selectie Jong Oranje

Youri Baas* (Ajax), Jorrel Hato* ** (Ajax), Youri Regeer* (Ajax), Kenneth Taylor* (Ajax), Devyne Rensch (AS Roma), Anass Salah-Eddine (AS Roma), Ian Maatsen (Aston Villa), Ruben van Bommel (AZ), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Ernest Poku (AZ), Bjorn Meijer (Club Brugge), Calvin Raatsie* (Excelsior Rotterdam), Thom van Bergen* (FC Groningen), Noah Ohio* (FC Utrecht), Antoni Milambo (Feyenoord), Myron van Brederode* (Fortuna Düsseldorf), Rav van den Berg* (Middlesbrough FC), Dirk Proper* (N.E.C.), Robin Roefs (N.E.C.), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Ryan Flamingo* (PSV), Neraysho Kasanwirjo* (Rangers FC) en Million Manhoef* (Stoke City FC).

*Deze spelers nemen deel aan de driedaagse trainingsstage. Samen met een groep spelers van het Nederlands Elftal, zonder (internationale) clubverplichtingen, werken zij op de KNVB Campus in Zeist trainingen af op 28, 29 en 30 mei.

**Jorrel Hato sluit na zijn verplichtingen bij het Nederlands Elftal aan bij Jong Oranje.

EK Onder 21

Jong Oranje reist deze zomer af naar Slowakije, waar het gaat strijden om de Europese titel voor beloftenteams. Daar geldt de ploeg van Reiziger als een van de kanshebbers om ver te komen. Daarvoor zal eerst de groepsfase moeten worden overleefd. Daarin neemt Jong Oranje het op tegen de talenten van Denemarken, Finland en Oekraïne.

In aanloop naar het toernooi in Slowakije deed Nederland het uitstekend. In een kwalificatiepoule met Georgië, Zweden, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar werd in alle wedstrijden de volle mep gepakt: dertig punten uit tien duels. Ook qua doelsaldo waren de cijfers van Jong Oranje indrukwekkend, met 32 doelpunten voor en slechts drie tegentreffers. Na afloop van de kwalificatiereeks wist Nederland in oefenduels gelijk te spelen tegen gastland Slowakije (3-3) en Engeland (1-1), terwijl er werd gewonnen van Italië (1-2) en Roemenië (0-2).

Voor Reiziger en zijn mannen staat op vrijdag 6 juni nog een oefenduel tegen Ivoorkust op het programma, alvorens op donderdag 12 juni het EK wordt geopend tegen Finland. Drie dagen later volgt het treffen met Denemarken, waarna de groepsfase op 18 juni wordt afgesloten tegen Oekraïne. Mocht Jong Oranje het tot de finale schoppen, staat deze op zaterdag 28 juni op het programma.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Bergwijn beschuldigt Koeman van glasharde leugen 🔗

👉 Kraay ergert zich aan Oranje-discussie: 'Lachwekkend, sodemieter op!' 🔗

👉 Advies voor Ronald Koeman: 'Hij is de eerste man die je opstelt' 🔗

👉 Rafael van der Vaart doet gewaagde Oranje-voorspelling 🔗

👉 ‘Bondscoach Van Marwijk wilde me live op televisie een hoek geven’ 🔗