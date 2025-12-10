Michael Reiziger heeft geen spijt van de keuze om in eerste instantie niet te selecteren voor het EK met Jong Oranje. Dat vertelt de trainer in de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl.

"We volgden Luciano al heel lang", begint Reiziger als Robert Maaskant vraagt hoe hij nu tegen zijn beslissing aankijkt. Vorig seizoen besloot hij Valente in eerste instantie niet op te roepen voor Jong Oranje. Vanwege blessures werd hij uiteindelijk tóch bij de EK-selectie gehaald.

"We volgden hem ook al toen FC Groningen in de Keuken Kampioen Divisie speelde. We zagen toen al vroeg zijn talent. Destijds hadden we wel veel middenvelders, zoals Dirk Proper en Kenneth Taylor. Uiteindelijk hebben we hem uitgenodigd en heeft hij het goed gedaan.

Natuurlijk denk je aan hem om hem mee te nemen naar het EK. Het is: of je neemt hem mee, of je houdt vast aan de jongens die het al twee jaar voor ons doen", zegt Reiziger. Uiteindelijk koos hij voor de laatste optie en bleef Valente in eerste instantie thuis.

"Ik heb er geen spijt van dat ik hem niet geselecteerd heb. Toen Dirk Proper uitviel, hebben we hem alsnog opgeroepen. Proper was bij ons de tweede aanvoerder.

Of we iemand zoals Valente op zijn potentie hadden moeten kiezen? We zijn geen opleidingsteam. Dat zijn we niet bij Jong Oranje, want daar hebben we een spelerstekort voor. We gaan niet selecteren om spelers op te leiden, maar om te winnen. Je wil het goed doen op een EK."