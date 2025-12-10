Live voetbal

Reiziger heeft geen spijt om Valente niet te selecteren voor EK met Jong Oranje

Luciano Valente/Michael Reiziger
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
10 december 2025, 11:09

Michael Reiziger heeft geen spijt van de keuze om Luciano Valente in eerste instantie niet te selecteren voor het EK met Jong Oranje. Dat vertelt de trainer in de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl.

"We volgden Luciano al heel lang", begint Reiziger als Robert Maaskant vraagt hoe hij nu tegen zijn beslissing aankijkt. Vorig seizoen besloot hij Valente in eerste instantie niet op te roepen voor Jong Oranje. Vanwege blessures werd hij uiteindelijk tóch bij de EK-selectie gehaald.

Artikel gaat verder onder video

"We volgden hem ook al toen FC Groningen in de Keuken Kampioen Divisie speelde. We zagen toen al vroeg zijn talent. Destijds hadden we wel veel middenvelders, zoals Dirk Proper en Kenneth Taylor. Uiteindelijk hebben we hem uitgenodigd en heeft hij het goed gedaan.

Natuurlijk denk je aan hem om hem mee te nemen naar het EK. Het is: of je neemt hem mee, of je houdt vast aan de jongens die het al twee jaar voor ons doen", zegt Reiziger. Uiteindelijk koos hij voor de laatste optie en bleef Valente in eerste instantie thuis.

"Ik heb er geen spijt van dat ik hem niet geselecteerd heb. Toen Dirk Proper uitviel, hebben we hem alsnog opgeroepen. Proper was bij ons de tweede aanvoerder.

Of we iemand zoals Valente op zijn potentie hadden moeten kiezen? We zijn geen opleidingsteam. Dat zijn we niet bij Jong Oranje, want daar hebben we een spelerstekort voor. We gaan niet selecteren om spelers op te leiden, maar om te winnen. Je wil het goed doen op een EK."

➡️ Meer nieuws over Valente

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Scheenbeschermers met Feyenoord-logo van Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko draagt iedere wedstrijd stukje Feyenoord met zich mee

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
Stije Resink in actie voor FC Groningen

Ajax droomt van winterse komst Resink, Groningen hoog in de boom

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
26 Reacties
23 Dagen lid
45 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, het was toch echt een inschattingsfout.

Martine
173 Reacties
306 Dagen lid
535 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe tegenstrijdig is deze man. Hier “we zijn geen opleidingsteam” en na de nederlaag tegen Israël “de jongens moeten nog heel veel stappen maken om profs te worden”. Hoe de wind waait ………….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
26 Reacties
23 Dagen lid
45 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, het was toch echt een inschattingsfout.

Martine
173 Reacties
306 Dagen lid
535 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoe tegenstrijdig is deze man. Hier “we zijn geen opleidingsteam” en na de nederlaag tegen Israël “de jongens moeten nog heel veel stappen maken om profs te worden”. Hoe de wind waait ………….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Michael Reiziger

Michael Reiziger
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 52 jaar (3 mei 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel