Het is niet uit te sluiten dat Ajax het seizoen afmaakt met interim-trainer Fred Grim op de bank. Dat schrijft clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans.

De zestigjarige Grim werd begin oktober door Ajax toegevoegd aan de technische staf van de toen al wankelende hoofdtrainer John Heitinga. Na diens ontslag, een maand later, werd de oud-keeper als interim-trainer aangesteld. De bedoeling was dat de nieuwe technisch directeur - aangezien de huidige td Alex Kroes óók gaat vertrekken - vervolgens een definitieve opvolger voor Grim zou gaan aanstellen. Grim maakte na twee weken zelf bekend dat hij in ieder geval tot aan de winterstop zou aanblijven.

Ajax is druk bezig de positie van Kroes op te vullen en is daartoe druk in gesprek met Jordi Cruijff, de zoon van clubicoon Johan. Inan schrijft dat Cruijff (51) inmiddels openstaat voor de functie, maar dat er nog onderhandeld moet worden over zijn contract, overeenstemming moet worden bereikt over de koers én de startdatum van zijn dienstverband. De clubwatcher verwacht niet dat Cruijff - of als de onderhandelingen klappen een andere technisch directeur - vóór 1 januari, als de winterse transferperiode begint, al in functie is.

Aangezien de nieuwe technisch directeur uiteindelijk de nieuwe trainer moet aanstellen, is de kans volgens Inan dan ook 'levensgroot' dat Grim ook na 1 januari trainer van Ajax 1 is. Mocht de nieuwe td pas ná de transferperiode aan zijn klus beginnen, dan zou het ook goed kunnen dat de opvolger van Heitinga pas bij de start van het seizoen 2026/27 gaat beginnen. "De optie dat Grim het seizoen afmaakt, valt zo niet helemaal uit te sluiten. De tussenpaus heeft vanuit de clubleiding overigens nog niets te horen gekregen over een verlengd interim-schap", aldus Inan.

Grim kende een moeizame start van zijn interim-periode, met nederlagen tegen FC Utrecht (2-1) en Excelsior (1-2) in de Eredivisie en tussendoor een verliespartij tegen Benfica in de Champions League (0-2). Pas in zijn vierde wedstrijd, het in een lege Johan Cruijff ArenA uitgespeelde duel met FC Groningen, pakte Grim zijn eerste driepunter (2-0), afgelopen weekend gevolgd door een overwinning bij Fortuna Sittard (1-3). Vanavond (woensdag) hoopt hij in het uitduel bij Qarabag (aftrap 18.45 uur) zijn eerste Europese zege te behalen.