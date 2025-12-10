De Spaanse trainer Míchel van Girona lijkt niet de nieuwe trainer van Ajax te worden. De 50-jarige oefenmeester werd de laatste tijd in verband gebracht met de club, maar volgens Jan Verdonk van de Pantelic Podcast wordt hij waarschijnlijk niet de opvolger van John Heitinga.
Ajax zoekt door het ontslag van trainer Heitinga een nieuwe hoofdcoach, maar richt zich eerst op een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes heeft zijn lot namelijk verbonden aan dat van Heitinga, maar blijft op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen aan totdat er een opvolger is gevonden.
Een van de namen die regelmatig valt in Amsterdam, is die van Míchel. Dat onthulde Ajax-watcher Mike Verweij vrijdag: "Daar hebben Daley Blind en Donny van de Beek ook ervaringen mee. Dat is de man die ze heeft laten promoveren naar La Liga, en ook de Champions League heeft gehaald. Daarna heeft hij de pech gehad dat zijn hele elftal werd ontmanteld", zei de journalist onder meer.
Jan Verdonk, een van de makers van de Pantelic Podcast die doorgaans goed ingevoerd is over Ajax, meldt dat er een streep kan door de komst van Míchel. Dat heeft alles te maken met het feit dat de trainer van Girona geen Engels zou spreken. Ajax vraagt dat wel van een buitenlandse trainer.
Voorlopig is Fred Grim nog even actief als interim-trainer van Ajax. Onder leiding van hem als tijdelijke opvolger van John Heitinga begon Ajax stroef, maar de laatste twee wedstrijden tegen FC Groningen en Fortuna Sittard werden gewonnen. Woensdagavond wacht een uitwedstrijd tegen Qarabağ in de Champions League.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat had ik ook niet verwacht dat hij de nieuwe trainer voor ajax zou worden ik denk zelf dat de nieuwe technische directeur als die aangesteld word die beslissing neemt en dat kroes ze weinge mogelijk nog besluiten gaat neemt waar ze niet op zitten wachten bij ajax
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat had ik ook niet verwacht dat hij de nieuwe trainer voor ajax zou worden ik denk zelf dat de nieuwe technische directeur als die aangesteld word die beslissing neemt en dat kroes ze weinge mogelijk nog besluiten gaat neemt waar ze niet op zitten wachten bij ajax